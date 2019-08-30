百萬人聯署 反對約翰遜暫停國會 抗「首相政變」 英團體號召全國堵路

保守黨人謀伙在野黨阻硬脫歐

約翰遜周三獲女王批准於9月9日至10月14日暫停國會，外界質疑此舉旨在擺脫國會對無協議脫歐的掣肘。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）批評暫停國會將是「英國民主最黑暗的一天」，促政界團結阻止。《衛報》報道，保守黨叛變議員及在野黨議員擬組成跨黨派聯盟，研究迅速立法，要求如在10月中未能達成新脫歐協議，約翰遜便須向歐盟要求延長脫歐限期。

保守黨蘇格蘭支部主席戴維森（Ruth Davidson）昨以家庭原因為由請辭。身為留歐派的戴維森表示無意隱瞞自己對脫歐向感糾結，但一直嘗試就保守黨尊重脫歐公投結果規劃路線。但她昨日對暫停國會的決定表示支持，強調相信約翰遜嘗試與歐盟達成協議。戴維森2011年出任現職，大力推動蘇格蘭保守黨改革，助該黨於2016年國會大選取得歷來最佳成績，其辭職被視為對約翰遜構成打擊。

上議院保守黨黨鞭楊佐義（Lord Young of Cookham）昨辭職抗議。

網民籲港式示威 威脅佔領國會

民間亦群起反對，倫敦周三起有大批民眾帶同反脫歐的標語與歐盟旗幟，在國會外聚集抗議，並向唐寧街首相府進發，要求約翰遜「停止政變」。曼徹斯特、愛丁堡等地亦有示威。工黨草根組織Momentum昨宣布發動示威及堵路，周六將在倫敦、曼徹斯特、紐卡素、利物浦、牛津等地示威。

有英國網民於Twitter呼籲示威者仿效香港式示威，帶同雨傘、防毒面罩等裝備上街，部分工黨議員更威脅動員佔領國會議事廳抗爭。

有網民發起反對暫停國會的網上聯署，要求除非英國押後或取消脫歐，否則國會不得休會或解散。聯署短短數小時內便有130萬人支持，遠超國會須辯論的10萬人聯署門檻。有反脫歐民眾亦申請對暫停國會司法覆核。

英顧問向歐盟派定心丸 未提新方案

英國新任歐盟事務顧問弗羅斯特（David Frost）周三與多名負責脫歐事務的歐盟官員於布魯塞爾會面。《衛報》引述外交消息稱，弗羅斯特淡化暫停國會的重要，又稱約翰遜希望達成新脫歐協議，但「毋懼無協議脫歐」。不過與會歐盟官員稱弗羅斯特並未提出脫歐新方案。

（BBC/法新社/衛報）