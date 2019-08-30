具東帝汶影子 巴布亞獨立呼聲起

【明報專訊】印尼巴布亞民眾連日抗議種族歧視，亦有示威者提出舉行獨立公投，令人聯想到剛好在20年前舉行獨立公投的東帝汶。《雅加達郵報》高級編輯帕巴（Kornelius Purba）周二在該報撰文，預料東帝汶式的公投有可能在巴布亞發生，其獨立夢甚至或會比想像中更快成真。他又指假若巴布亞獨立，不少印尼人都會歸咎於美國或澳洲，但印尼人亦應反思自己如何像當年對待東帝汶人一樣，迫害巴布亞人。他稱，印尼懶於深究巴布亞問題，只懂用武力維持「大家庭」，卻不明白僅當巴布亞人感到被愛護及公平對待，他們才會視印尼為家。
印尼政府自巴布亞省騷亂以來限制當地通訊網絡，稱要阻止群眾分享或會引發暴力「挑釁」信息。巴布亞首府查亞普拉（Jayapura）有示威者周四（29日）到國營印尼電信公司（Telkom Indonesia）辦公室所在建築縱火，導致電力公司一度暫停鄰近地區供電。國營安塔拉通訊社報道，示威者焚燒汽車及議會辦公室，並向店舖及其他辦公室擲石，警方射催淚彈驅散。
限網斷電 示威者燒國營電信公司
這一波巴布亞騷亂源於本月16日，東爪哇省有警察及民眾闖入大學宿舍指巴布亞人學生侮辱國旗，其間有人高呼「狗」、「豬」、「猴子」及「屠殺巴布亞人」，軍警亦出動催淚彈和拘捕巴布亞學生。事件觸發巴布亞人強烈不滿。