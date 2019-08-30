具東帝汶影子 巴布亞獨立呼聲起

印尼政府自巴布亞省騷亂以來限制當地通訊網絡，稱要阻止群眾分享或會引發暴力「挑釁」信息。巴布亞首府查亞普拉（Jayapura）有示威者周四（29日）到國營印尼電信公司（Telkom Indonesia）辦公室所在建築縱火，導致電力公司一度暫停鄰近地區供電。國營安塔拉通訊社報道，示威者焚燒汽車及議會辦公室，並向店舖及其他辦公室擲石，警方射催淚彈驅散。

限網斷電 示威者燒國營電信公司

這一波巴布亞騷亂源於本月16日，東爪哇省有警察及民眾闖入大學宿舍指巴布亞人學生侮辱國旗，其間有人高呼「狗」、「豬」、「猴子」及「屠殺巴布亞人」，軍警亦出動催淚彈和拘捕巴布亞學生。事件觸發巴布亞人強烈不滿。

（路透社/雅加達郵報）