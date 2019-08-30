密檔揭美國背後角色 澳洲原撐印尼

美為幕後關鍵 澳拖後腿拒派兵

專門收集經《資訊自由法》所得國安解密文件的美國國家安全檔案館，其印尼及東帝汶文檔計劃主任辛普森（Brad Simpson）周三（28日）發表研究簡報，披露更多美國在東帝汶危機的幕後角色。其中提到美國至少在1999年初已有多份情報提到印尼軍方幕後支持反獨立民兵，知道印尼軍方「決心以恐怖和暴力破壞東帝汶獨立公投」，但國務院跟國防部在東帝汶問題上存分歧，前者憂慮民兵暴力，後者致力維繫跟印尼軍方的關係。當年克林頓政府計劃撤消對印尼軍方的資助和美軍聯繫，但國防部不贊同。印尼軍方當年堅稱中立，拒認有暗撐民兵，備受爭議的時任三軍總司令維蘭托如今是佐科政府的安全部長。

最後關頭轉軚 時任總理以此邀功

澳洲傳媒稱，文件進一步印證美國而非澳洲才是最終迫使印尼接受維和部隊進駐東帝汶的關鍵。檔案指出，澳洲直到最後時刻才轉軚支持並計劃派出維和部隊，那時候美國已成功迫使雅加達尊重獨立公投結果和停止支持反獨立民兵升級暴力。

澳媒稱，解密檔案完全看不出澳洲有主動向華府施壓，以求採取行動護東帝汶人。新公開的檔案跟1999年底外泄的外交和情報電文同樣顯示，霍華德聲言推動維和部隊的說法虛假，他甚至一直游說不要出動維和部隊。一份中情局報告更稱，唐納一直淡化印尼軍方的角色，宣稱只有印尼軍方中的「流氓分子」須為暴力負責。

（衛報/澳洲廣播公司）