間諜風波舊仇未了 領海協議簽署儀式成焦點 東帝汶抗議聲迎澳總理到訪

東帝汶原是葡萄牙殖民地，直至葡萄牙在康乃馨革命後放棄海外殖民地，1975年曾以東帝汶民主共和國的名義獨立，但9天後即被印尼入侵吞併。直至印尼獨裁者蘇哈托倒台，繼任政府才容許東帝汶在1999年8月30日舉行獨立公投。但公投後一度出現涉及印尼軍方的民兵襲擊，導致1400人死亡，國際社會後來派出以澳洲為主力的維和部隊，經聯合國協助過渡後，2002年5月20日正式獨立。

東帝汶今獨立公投20周年

莫里森是近12年來首到訪東帝汶的澳洲總理，此行最主要目標相信是尋求跟東帝汶政府正式簽署《帝汶海海洋邊界協議》。東帝汶獨立後跟澳洲關係友好，並在2006年達成《帝汶海特定海上安排條約》，但在2012年「澳洲水門案」後出現變化：一名代號「證人K」的澳洲秘密情報局前高級情報人員，向澳洲廣播公司爆料，揭發時任外長唐納2004年下令派間諜混入前往東帝汶協助重建的澳洲團隊，在內閣辦公室等多處安裝約200個竊聽裝置，以令坎培拉在海洋邊界談判佔優。唐納及其秘書後來還加入取得東帝汶天然氣合約的澳洲能源公司任職，惹利益衝突爭議。

事件令東帝汶政府憤怒抗議，2017年廢除《帝汶海特定海上安排條約》，並跟澳洲重新談判海洋邊界，到去年3月初步簽署《帝汶海海洋邊界協議》。澳洲國會上月批准協議後，協議只差兩國舉行正式的簽署儀式，莫里森當時稱，澳洲已準備好跟東帝汶合作開發「大日出氣油田」，以令兩國受惠。

不過東帝汶並未忘記當年案件，當地重要政治領袖周三發起遊行，聲援證人K及其受牽連被控違反澳洲秘密法的代表律師，要求莫里森撤銷對「證人K」的檢控。有份帶頭的前總理兼1996年諾貝爾和平獎得主奧爾塔稱，無法理解為何澳洲政府拒絕停手，表明倘若澳洲不展現政治和道德領導能力，「我們每次跟澳洲領袖討論，我都會疑惑他們口袋上有否錄音機」。東帝汶首任總統古斯芒更稱，願意飛往坎培拉為證人K及代表律師作證。證人K現打算認罪，但其代表律師則拒認跟證人K合謀罪名，又指證人K一直被拒法援。

（澳洲人報/悉尼先鋒晨報/路透社/半島電視台）