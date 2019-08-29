美富商性侵案 受害者促安德魯王子交代

現年35歲的朱弗雷（Virginia Giuffre）早於2011年、2014年，便指證愛潑斯坦性侵犯少女及逼當年17歲的她跟安德魯等名人性交。對於安德魯多年來一直否認，她說：「他做過什麼，心知肚明，我希望他前來坦白承認。」

安德魯上周六（24日）在聲明中表示1999年認識愛潑斯坦，一年見一兩次，曾在被告的多處寓所留宿，但沒有目擊或懷疑任何跟控罪相關的行為。

主疑犯獄中亡 嘆公義未彰顯

周二出庭的受害女子多達十餘名，為首見同場指控愛潑斯坦人數最多的一次。對於愛潑斯坦8月10日在羈留室自縊而無法面對審訊，不少受害人感憤慨。女受害人阿勞斯（Jennifer Araoz）說：「這使我永沒機會，在法庭上面對蠶食我靈魂的掠奪者。他們讓他自殺掉，扼殺了許多人在這場審訊爭取公義的機會，奪去我們開聲的能力。」懷爾德說：「我非常憤怒和哀傷，因為公義無從在此案彰顯。」檢方表示調查依然繼續，可新增檢控任何同謀者。

（BBC/法新社/衛報）