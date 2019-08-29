Google前工程師被控竊自駕車技術

過檔Uber 事發後被炒

39歲的萊文道斯基（Anthony Levandowski，圖）是Waymo的共同創立者，其工程部門專門研發偵測障礙物的光學感應系統。聯邦起訴書指他由Google下載大量關於該工程部門和自駕科技的資料，包括電路板原理圖、安裝和測試激光雷達、自動駕駛汽車技術的工程、製造及商業相關1400多頁文件，用於日後自己創辦的事業。據哥倫比亞廣播公司報道，在萊文道斯基離開Google前，Uber時任行政總裁卡蘭尼克（Travis Kalanick）就曾與萊文道斯基接觸，在萊文道斯基離開Google後的2016年，Uber以6.8億美元收購萊文道斯基創辦的自動駕駛卡車公司Otto。Otto被併購後，萊文道斯基當上自駕部門主管。

Waymo於2016年脫離Google後，翌年控告Uber竊取技術，雙方去年2月庭外和解，Uber向Waymo賠償2.45億美元，而萊文道斯基因涉嫌竊取Google機密開始浮面而被Uber開除。

萊文道斯基周二下午就此案首次出庭受審，他面臨33項控罪，最高面臨10年有期徒刑，每項罪名另各面臨最高25萬美元（約195萬港元）罰款。萊文道斯基透過律師團隊強調自己絕對清白。

（綜合報道）