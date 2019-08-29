毋須手令 澳紐加海關亦可審查手機電腦

美國公民自由聯盟（ACLU）自2017年發起訴訟，指海關無理搜查及沒收旅客的電子裝置違反第四修正案。原告人包括10名美國公民及一名合法永久居民，職業包括記者、商界人士及美國太空總署科學家等，約一半人為穆斯林，他們都曾在未有搜查令下被檢查電子裝置。根據法院文件，海關可檢查電郵、照片、影像及搜索歷史紀錄等，有關資訊或會和其他政府機構以至國外的執法部門分享，搜查原因亦未必直接與旅客有關，例如透過查看記者的裝置，監察政府關注的消息人士。

專家指美針對阿拉伯穆斯林族群

美國阿拉伯反歧視委員會法律及政策主管阿尤布（Abed Ayoub）認為，政府對阿拉伯及穆斯林族群的搜查尤為嚴厲。他曾有客戶因WhatsApp的信息紀錄被拒入境，指WhatsApp預設下載收到的圖像或影片，即使用戶並非主動接收可疑內容，亦可能因此被拒入境。

新西蘭要求交手機電腦密碼 違者罰款

新西蘭去年起更規定旅客被搜查手提電腦或電話時須交出密碼，否則或面臨5000新西蘭元（約2.5萬港元）的罰款，但列明海關只能檢查儲存於電子裝置的資料，不能進入雲端等外部儲存空間。

加拿大亦建議關員在搜查過程中斷互聯網連接，避免接觸到社交網絡或雲端的資料。

（綜合報道）