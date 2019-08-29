美關員查手機 見反美網帖拒入境 因友言論得咎 哈佛生喊冤：沒讚好分享或回應

同學放行 巴勒斯坦裔生續被審

來自黎巴嫩南部提爾（Tyre）的17歲男生阿扎維（Ismail Ajjawi）當日抵達機場後，被入境部門職員扣查。阿扎維向哈佛校報Harvard Crimson表示，他最初與數名海外學生一同接受查問，當其他人可以離開時，他卻繼續被問及宗教信仰問題。入境部門職員再要求阿扎維解鎖手機和電腦並花約5小時檢查，然後再問他關於其朋友在社交網站的活動。

阿扎維接着被帶到另一間房，該名入境部門女職員向他大聲表示，他的社交網站朋友中有人發表反美言論，而該帖文出現在他的頁面新聞動態中。阿扎維說：「我回應稱我跟那些帖文無關，沒有讚好、分享和回應，我向她稱我不應為那些帖文負責。」他又稱，其社交網站帳戶內無討論政治的帖文。

不過，經8小時盤問及搜查，入境部門職員最後仍撤銷阿扎維的簽證、遣送回國。

海關稱不符要求 哈佛：正處理

阿扎維回國後聯絡為他提供獎學金到哈佛讀書的非牟利組織AMIDEAST，後者已提供法律支援，他希望能解決簽證問題，以在本周再次赴美。哈佛發言人稱校方正處理事件，希望在9月3日開學前解決問題。

美國國務院官員回應指出，簽證紀錄按法例屬保密資料，因此拒絕評論。海關及邊境保衛局（CBP）發言人則表示，簽證申請人要通過所有檢查門檻，包括健康、犯罪紀錄、保安和文件要求等才可入境，而入境職員調查所得資料後認為阿扎維不應獲准入境。

2017年，4名哈佛研究生亦因特朗普政府的旅遊禁令一度被阻入境，校方亦曾呼籲海外生不要離開美國。哈佛校長巴考上月曾去信國務卿蓬佩奧及國土安全部署理部長麥卡利南，對聯邦政府的入境政策表達深切關注。

檢視入境者手機內容並非美國獨有政策（見另稿），亦曾引來侵犯私隱或違憲的指控。美國邊境官員稱，他們有權在無法庭搜查令下檢視入境者電子產品的內容。

（衛報/Harvard Crimson）