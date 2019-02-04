遭日踢出貿易白名單 韓320億促生產鏈自立

【明報專訊】日本把韓國剔出其貿易優待「白名單」昨（28日）正式生效，韓國同日宣布斥資5萬億韓圜（約323億港元）促進國內研究開發材料與配件，務求穩定受影響行業的生產鏈兼邁向自立。韓國外交部昨天傳召日本大使抗議，韓國總理李洛淵表示將向世貿組織投訴。美國國務院官員周二表示日韓糾紛已到最壞情况，但美方「依然積極努力」使兩國重建關係。
韓國因被剔出日本「白名單」，從日本入口相關逾100種主要品目的每宗申請，均需更多的文書作業和現場檢查時間，將拖慢供應，為韓國經濟增添不確定。作為應對方案，韓國科學情報通訊部宣布，由2020年至2022年間將投資5萬億韓圜，用於研究經濟體制最需要的核心原創技術，促進開發材料、部件、裝備，減低對外依賴和遇事時衍生的經濟震盪。政府將總動員官方的研究開發力量提供資源與協助革新。
文在寅支持韓企回流
與此同時，現代莫比斯汽車（Hyundai Mobis）成為首家把海外電動車配件生產線撤回韓國的大企業，昨在蔚山舉行工場奠基禮，總統文在寅也有出席。文在寅承諾積極支持這類回流企業，說：「在這自由公平貿易制度瀕臨崩潰、帶着政治目的實行報復性貿易的時期，我們不得不自保。」
官方促進貿易機構大韓貿易投資振興公社（KOTRA）數據顯示，2014年至本年6月，共有61間企業回流韓國，當中56間原在中國設廠。韓國去年11月推出新政策，為回流的製造業、軟件開發企業等，提供稅務寬減及其他援助等。現代莫比斯汽車注資3000億韓圜（約20億港元）興建的蔚山新廠，預計2021年啟用，1年生產可供10萬輛電動車製造用的關鍵配件。