遭日踢出貿易白名單 韓320億促生產鏈自立

韓國因被剔出日本「白名單」，從日本入口相關逾100種主要品目的每宗申請，均需更多的文書作業和現場檢查時間，將拖慢供應，為韓國經濟增添不確定。作為應對方案，韓國科學情報通訊部宣布，由2020年至2022年間將投資5萬億韓圜，用於研究經濟體制最需要的核心原創技術，促進開發材料、部件、裝備，減低對外依賴和遇事時衍生的經濟震盪。政府將總動員官方的研究開發力量提供資源與協助革新。

文在寅支持韓企回流

與此同時，現代莫比斯汽車（Hyundai Mobis）成為首家把海外電動車配件生產線撤回韓國的大企業，昨在蔚山舉行工場奠基禮，總統文在寅也有出席。文在寅承諾積極支持這類回流企業，說：「在這自由公平貿易制度瀕臨崩潰、帶着政治目的實行報復性貿易的時期，我們不得不自保。」

官方促進貿易機構大韓貿易投資振興公社（KOTRA）數據顯示，2014年至本年6月，共有61間企業回流韓國，當中56間原在中國設廠。韓國去年11月推出新政策，為回流的製造業、軟件開發企業等，提供稅務寬減及其他援助等。現代莫比斯汽車注資3000億韓圜（約20億港元）興建的蔚山新廠，預計2021年啟用，1年生產可供10萬輛電動車製造用的關鍵配件。

（路透社/韓聯社/韓國先驅報）