澳洲設大學工作組 防外國干預

澳媒：為防親中團體滲透

澳洲教育部長捷漢（Dan Tehan）昨宣布成立工作小組，當中半數成員是大學職員，其餘則是政府官員，當中包括網絡安全工作小組，以協助大學網絡更好地應對外力入侵和破壞。工作小組亦包括專門針對保護大學學術自由及知識產權的小組，以確保敏感知識產權和研究不會被影響、泄露或干擾，並確保國防或軍民兩用技術不會被轉移用作對付澳洲利益所在。

捷漢提到，對近日有報道指有支持民主的學生參加有關中國的示威時遭收集資料感到關注。近日有香港學生在澳洲大學校園發動示威聲援香港「反送中」運動，惹來當地中國大陸組織與留學生針對，有支持民主的學生與中國內地留學生衝突，部分人遭親北京學生團體恫嚇，甚至有學生個人資料被起底公開。捷漢表示工作組其中一項工作，是檢視大學校園的保安，確保學生能自由活動和發表意見。

額外支持 遏外國干擾研究

澳洲新南威爾士省日前宣布，取消中國孔子學院在當地學校推廣中文教學的計劃，原因是擔心有外國影響力滲透當地學校。澳洲國立大學早前也被黑客入侵，過去19年的師生個人資料外泄，被質疑是中國黑客所為。特漢表示，澳洲與中國等國有很多的研究伙伴關係，擔心大學可能會忽視自己面臨的威脅，待工作組成立後，當地大學將獲得額外支持，以遏制外國對機構及研究項目的干擾。他強調，大學「擁有做研究與合作的自由」，但大學的自由必須與「國家利益」取得平衡。

中國外交部發言人耿爽昨在例行記者會上表示，所謂中方對澳洲實施「滲透」及類似的說法，純屬「子虛烏有，別有用心」。

（澳洲廣播公司/衛報）