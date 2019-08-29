拆局：反對派兩招抗衡 勝算不高

BBC分析稱，國會眼前有兩條路，一是控制國會議事程序，二是不信任動議拉倒約翰遜政府，不過兩個選項都不保證能阻止無協議脫歐。在約翰遜宣布休會前，反對無協議脫歐的議員大部分支持第一個方案，前財相夏文達便表示，非常有信心議員能通過立法阻止無協議脫歐，例如要政府押後脫歐。

消息：約翰遜不會辭職

不過國會會期現大大縮短，國會只剩下周，否則便要10月14日復會時行動。 但屆時國會將要就女王演說作辯論，時間倉卒。工黨議員顧綺慧（Yvette Cooper）4月時便曾花4天時間，通過法案阻止政府無協議脫歐。

國會下周復會後可以啟動對政府不信任投票。約翰遜政府若輸了投票，將有14天時間嘗試再爭取信任投票，若有國會議員在該階段能組成政府，約翰遜便要下台；若14天內無法組成政府，則要舉行大選。不過，在野黨能否團結一致組成團結政府成疑。英國傳媒本月初曾報道，約翰遜幕僚甘明斯（Dominic Cummings）向同僚表示，約翰遜就算輸掉信任投票也不會即時下台，拖延至脫歐後才大選。報道引起不少保守黨人關注，警告有關做法將令英國陷入憲政危機。

（綜合報道）