約翰遜暫停國會 保如期脫歐 死線前兩周復會 議員轟粗暴擬提不信任動議

英女王按要求批准延長休會

英國國會定於下周二9月3日復會，但按慣例，為遷就保守黨、工黨、自由民主黨這三大黨舉行周年大會，約於9月14日至10月2日之間休會。約翰遜昨宣布，國會將於不早於9月9日、不晚於9月12日開始休會至10月14日。約翰遜昨表示，已恭請英女王在10月14日發表標誌新會期開始的「女王演說」（Queen's Speech）。曾揚言「不脫歐毋寧死」的約翰遜否認要架空國會。他聲稱，國會議員有充足時間討論脫歐等議題。他將於10月17日出席英國脫歐前最後一次歐盟峰會，那峰會可能決定英國是否「硬脫歐」。

否認架空 稱議員討論時間充足

雖然約翰遜此前已多次表示不排除暫停國會，但其宣布仍令各界驚訝。英國廣播公司（BBC）報道指政府宣布前，只有極少數官員知道。工黨黨魁郝爾彬曾函請會見女王；自民黨黨魁施詠淳（Jo Swinson）亦曾寫信，為首相「扼殺人民與代議士的聲音」而請求見女王。不過，政府宣布幾小時後，女王已經批准暫停國會。

議員抗議休會將使他們不能在脫歐過程中，充分發揮民主決策權力。周二（27日），6個在野政黨領袖才矢言謀求復會後，首務為修法防止無協議脫歐。他們打算通過法案，爭取把脫歐死線押後，跟歐盟談判；若談判無果便舉行第二次公投。惟若國會休會長達1個月，留歐派議員擔心不夠時間通過法案。

白高漢批憲法暴行 郝爾彬斥粉碎民主

下議院議長白高漢（John Bercow）描述休會決定為「對憲法的暴行」，他說：「現在休會目的，顯然是制止議員討論脫歐，制止它履行制訂國家方向的職責。」工黨黨魁郝爾彬批評約翰遜此舉是粉碎民主政體。目前正推動阻撓無協議脫歐的保守黨前檢察總長葛偉富（Dominic Grieve）昨斥約翰遜做法「非常有問題」，又表示相信郝爾彬下周會提出不信任動議。前財相夏文達亦斥約翰遜做法「非常不民主」。

前英揆馬卓安（John Major）等一些政壇名人俱威脅興訟阻止。蘇格蘭民族黨的司法發言人謝里（Joanna Cherry）表示，該黨正着手通過蘇格蘭法院提出挑戰。

美國總統特朗普昨大讚約翰遜是英國一直以來期待的人物，更指他將會是英國偉大的首相。他指約翰遜此舉將令工黨領袖郝爾彬難以發動不信任動議。

（衛報/法新社/路透社）