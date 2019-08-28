科技新知：本田研發手套形安全氣袋 加強保護

兩段充氣 更全方位護頭

當車禍發生時並非迎面碰撞而是側撞，駕駛者和乘客的頭部可能會偏離安全氣袋正中央，就算當時車速不高，也會因為頭部急速轉動而對腦部構成傷害。

負責開發這種安全氣袋技術的是本田位於美國俄亥俄州研發中心的工程師，他們跟瑞典安全氣袋生產商Autoliv合作，製作出一個由3個充氣部分組成、類似棒球接球手所採用手套造型的設計。

新安全氣袋採用兩段式充氣，而非現時的單次充氣，兩次充氣相隔150微秒，這一方面能夠將這容積較大的安全氣袋充滿，亦確保最主要部分能夠在短時間內充氣。當撞擊發生時，新安全氣袋透過新一代安全測試假人的感應器，無論撞擊力來自何方，新氣袋都會將乘客的頭扶正和緩衝，就像是接球入手套一般，以免乘客的頭會因為撞擊角度偏差而滑出了氣袋的保護範圍，減低因頭部轉動導致的腦部損傷達75%。

本田現正測試新設計，預計最快要到明年開始投產，在推出後頭半年只會在本田的美國市場推出，之後Autoliv才會開放予其他廠商採購使用。

（Wired）