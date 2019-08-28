研究：樂觀者更可能活逾85歲 美學者推測與較能抗壓力有關

波士頓大學醫學院該項探討樂觀與長壽關係的研究，分析了兩個舊有長期研究的數據。第一項涉及69,744名平均70歲的女護士，自2004年起追蹤評估其樂觀程度至2014年；另一項涉及1,429名平均62歲的男士，評估年期是1986年至2016年。

衡量過教育背景、婚姻狀况、人際關係、慢性疾病、抑鬱等因素後得出的結果顯示，最樂觀組別的女士整體上比最不樂觀組別者長壽15％；最樂觀男士則長壽近11％。

屬正面「心理社會資產」

研究指出，樂觀心態不止與長壽有關，亦特別與能否活至85歲或以上，即研究團隊定義為「特別長壽」的階段有關。數據顯示，最樂觀組別的女士較最不樂觀組別者，有多20％機會活到85歲。

考慮到樂觀者可能有較健康生活方式，研究人員亦評估了各人的運動水平、飲食、吸煙和飲酒習慣，結果亦得出樂觀者較長壽的相同結果。

撰寫上述研究報告的醫學院副教授、臨牀研究心理學家萊維納．李（Lewina Lee）說：「這項研究具有很強的公共衛生意義，因為它表明了樂觀是一項具有延年益壽潛力的心理社會資產（psychosocial assets）。」研究報告周一刊於《美國國家科學院院刊》。

與這項研究無關的三藩市金門大學消費者心理學者亞羅（Kit Yarrow）指出，樂觀者自覺較能克服障礙，較不易放棄及能從挫折中恢復過來，便較少壓力。她說：「壓力是嚴重損害健康的殺手。」。樂觀者較不可能有抑鬱、絕望和消極這些衍生疾病的因素，傾向能吃好睡好、交朋結友和感恩等，這皆是長壽原因。

（衛報/ScienceDaily）