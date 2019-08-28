濫用芬太尼命案增 美歸咎中國坐視

美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據顯示，全國去年有6.8萬宗服藥致死個案，較2017年下降逾5%，為1999年以來首次出現下降迹象。主因是鴉片類藥物致命個案減少，如嗎啡、可待因（Codeine）及羥考酮（Oxycodone）等，惟芬太尼的死亡人數持續上升。芬太尼可用於鎮痛及麻醉，同時能令服用者產生快感及上癮，其效果分別比海洛英及嗎啡強50及100倍，能令人難以呼吸致死。

經包裹走私美國 華：已加強搜查

近年不少走私者透過速遞包裹將芬太尼運進美國，然後流入黑市。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）去年表示，海關在紐約甘迺迪國際機場的包裹中搜獲芬太尼的個案，由2016年的7宗增至2017年的84宗，全部來自中國。財政部上周三亦對3名被控非法販運芬太尼的中國男子實施制裁，總統特朗普斥北京未有打擊芬太尼流入美國。

中國外交部發言人耿爽周一則表示，中方自5月起整類列管芬太尼，已加強搜查高風險國際包裹等，促美方「尊重事實，停止歸咎於人」。

（BBC/新華社）