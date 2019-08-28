助長鴉片類藥物成癮 強生遭美判賠45億元

官指誇大成效淡化風險

今次案件於5月底開審，為美國近2000宗同類案件中的首宗審訊。法官巴爾克曼（Thad Balkman）指出，控方俄克拉荷馬州政府充分證明強生以誤導的行銷手法，誇大鴉片類止痛藥成效並淡化其成癮風險，例如聯同其他公司聲稱部分痛症治療不足，需要增加鴉片類藥品劑量，又利用「假性成癮」（pseudoaddiction）一詞，稱出現上癮症狀的病人並非真的成癮等。

巴爾克曼又指，1994至2006年間該州的鴉片上癮及服藥過量致死個案上升，此趨勢與當地處方鴉片類藥品銷售量增加4倍有關，最終裁定強生構成「公眾妨擾」並須賠償5.72億美元，用以支援戒毒治療、公共教育及醫療服務等費用，惟依然遠較州總檢察長亨特（Mike Hunter）所要求的170億美元（約1330億港元）低，強生股價一度上漲5%。

檢方稱重大勝利 強生擬上訴

亨特形容裁決是該州的「重大勝利」，確立強生等藥廠須為鴉片類藥物成癮負責。強生則批評裁決錯誤引用公眾妨擾法，表明會提出上訴。強生一直主張其推銷中所聲稱的均獲科學支持，控方未能證明推銷藥物與醫生過度處方有因果關係，而且其止痛藥在美國的市場佔有率不足1%。控方則稱強生雖只生產兩款鴉片類止痛藥，包括芬太尼外敷止痛貼Duragesic與鎮痛藥片Nucynta，惟旗下子公司負責供應止痛藥原料予其他鴉片類藥物製造商。涉及案件的另外兩間藥廠美國普渡製藥（Purdue Pharma）及以色列梯瓦製藥（Teva Pharmaceuticals），則分別以2.7億及8500萬美元達成和解協議。

服藥過量致死 美18年近40萬宗

美國的鴉片類藥物成癮問題早於21世紀初引起公眾關注，聯邦數據顯示，1999至2017年間國內有近40萬宗服用鴉片類藥物過量致死個案。隨着案件創下全國先例，或會引起更多州份追查強生及其他藥廠。首宗聯邦同類官司將於10月在俄亥俄開審，富國銀行資深分析師馬里斯（David Maris）指出，今次裁決將令更多公司傾向達成和解協議，因為高達5億的賠償金對規模較小的公司而言是沉重負擔。

（金融時報/華爾街日報/CNN）