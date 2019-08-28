國際觀察：G7「一頁聲明」突顯窘境 ／文：申世明

特朗普反覆不定 稱屬談判風格

特朗普在去年加拿大G7峰會跟其他與會領袖關係緊張，聯合公報也連續兩年在氣候變化問題上表明美國立場迥異，但特朗普還是退出聯合公報，還大罵加拿大總理杜魯多一頓。馬克龍為避免重蹈覆轍，索性不發公報，只發表一頁聲明，涵蓋貿易、伊朗、烏克蘭、利比亞及香港。美國跟其他發達國在氣候變化問題上相左，氣候變化自然不為聲明涵蓋；值得留意的是連朝鮮亦不在聲明內，相信這也是因為特朗普的緣故；朝鮮上周六再射導彈，特朗普口裏說「不高興」，但卻堅稱朝鮮沒有違反協議，跟盟友日本唱反調。

特朗普的難以捉摸盡見於中美貿易戰。他上周五宣布要向中國加徵關稅，甚至問民眾，中國國家主席習近平是否最大敵人，但到周一他又換了另一副嘴臉，大讚習近平是偉大領袖。他聲言：「這是我談判的風格，我多年來受惠於這作風，對國家也必有更大好處。」

如此「風格」未見特朗普口中的「大交易」達成，只進一步衝擊全球政治領導層。當前大部分人最擔心的，莫過於貿戰陰霾下全球經濟下行風險，但G7聲明僅輕輕一句「要求財長密切監察經濟情况」帶過，2008年金融海嘯後全球政治領袖聯手行動對應危機恐已不再。更令人擔心的是，央行行長等財金官員也受政治干擾難以作出獨立專業決定，特朗普連轟聯儲局主席鮑威爾逼令對方減息便是一例。

上周末舉行的Jackson Hole央行行長會議，便被這不確定的因素籠罩。《金融時報》形容，會議瀰漫着「世界從此不再一樣」的感覺，與會者認為環球體系已到了轉捩點：財金官員不能再使用2008年金融海嘯前使用的財金工具，而美國在經濟和貿易政策上不再是可預測的行動者。特朗普的真人騷恐怕只會加劇這種不明朗。

申世明