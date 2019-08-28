多國當災 玻利維亞轉軚歡迎國際援助

環團估計復原需200年

根據巴西國家太空研究所，玻利維亞8月有13396宗林火，較上月多422%，範圍涉及東北部的亞馬遜地區至東南部的Chaco biome，威脅約500種動物和35種瀕危物種，非牟利環保組織Probioma稱，估計需要200年，被焚的森林才可復原。有東北地區土著領袖形容，今次是玻利維亞歷來最大的生態災難，而它是有人為因素導致。生物學家里科（Adriana Rico）指出，當地移民小農經常私下作「刀耕火種」，即斬伐林木植物後燒掉的方法去清理農地，而總統莫拉萊斯（Evo Morales）不足一個月前才簽署法律，正式容許這種作業，相信是造成巨災的原因之一。

正競逐第四度連任的莫拉萊斯之前曾表示不會接受國際援助，但他周日宣布中止競選活動一星期，以協助協調外國援助。

兩總統候選人為救災停競選

莫拉萊斯說：「任何合作都歡迎，無論是來自國際組織、名人或總統」。他表示，包括智利、西班牙和巴拉圭的領袖都有致電，向他伸出援手。根據當地傳媒報道，來自智利、阿根廷、法國、西班牙和俄羅斯的消防員已到達當地協助滅火。不過，反對派稱莫拉萊斯政府需要宣布災區進入緊急狀態，海外援助才可進入現場。反對派候選人梅薩（Carlos Mesa）也宣布暫停競選，應對國家危機。

（衛報/紐約時報）