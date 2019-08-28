巴西拒G7金援滅火 促先正自身 不接受「殖民帝國主義」做法 嘲法難防聖母院失火

G7各國周一（26日）宣布，同意撥款應付亞馬遜火災危機，主要用於派飛機協助滅火。巴西環境部長薩列斯（Ricardo Salles）一度表示歡迎各國伸出援手，惟總統博索納羅其後斥馬克龍組成拯救亞馬遜的所謂國際聯盟，猶如將巴西當作「殖民地或無主之地」。其幕僚長洛倫佐尼（Onyx Lorenzoni）向新聞網站G1稱，巴西感謝各國提供金援，但認為該筆款項「應用於為歐洲重新植林」。洛倫佐尼又強調，巴西是民主自由的國家，從未被帝國主義及殖民主義染指，「也許與馬克龍的盤算相違」。他諷說：「馬克龍甚至無法制止一座列為世界文化遺產的教堂（指巴黎聖母院）起火。他打算如何指導我國？」馬克龍此前形容亞馬遜火災是「全球危機」，應在G7峰會商討對策，招無份出席會議的博索納羅斥為「殖民思維」。

數百新火頭 濃煙敝日關機場

巴西境內的亞馬遜雨林火災面積達95萬公頃。周一當局公布的最新數據顯示，亞馬遜地區再發現數百新火頭，濃煙逼近鄰近的波多韋柳市，當地機場被迫暫時關閉，但防長席爾瓦（Fernando Azevedo e Silva）周一與博索納羅會面後，堅稱火災受控。

巴西至今拒絕國際施援，亦被揭漠視林火警告。帕拉州（Para）檢察官奧利韋拉（Paulo Moreira Oliveira）向《衛報》指出，當地新聞網站Folha do Progresso曾於本月5日報道，稱有農民及擬佔用土地者計劃於本月10日在北部城鎮新普羅格雷索（Novo Progresso）舉行「放火日」示威，一同於當地周邊伐木焚林，以開墾土地設置牧場及耕地。該報引述農民稱，示威旨在向總統博索納羅傳達他們「想要工作」的信息，又稱伐木焚林是開墾土地的「唯一方法」。環境及可再生自然資源部（IBAMA）得知後並未採取行動，結果「放火日」後48小時內區內林火就急劇惡化。奧利韋拉形容事件涉及相當大的失誤，已展開調查。

漠視農民「放火日示威」預警

有巴西環保部門官員亦向《衛報》稱，事發前已知悉有人擬焚林，並曾向聯邦政府要求增援，以作緊急應變，但未獲理會。官員又稱，放火者均是博索納羅的支持者，「他們最不願了解的就是要保護亞馬遜雨林」。新普羅格雷索農民公會領袖梅內塞斯（Agamenon Menezes）否認對「放火日」知情，亦無參與，相信焚林只屬個別事件。司法部長莫羅稱已下令徹查。

巴西總統反對率增逾50%

博索納羅政府上台後多番針對環保部門，包括於今年4月將IBAMA預算大減24%，另外亦不再派出軍警協助部門職員拘捕參與非法伐木等不法行為者，令部門在亞馬遜雨林巡查執法時更艱難危險，IBAMA今年發出的罰單就只及去年同期的三分之一。有論者認為，種種情况反映博索納羅政府正默許亞馬遜雨林被破壞。民調機構MDA公布最新數據，指出博索納羅的支持率由57.5%降至41%，反對率則由今年2月的28.2%增至53.7%。

（衛報/法新社）