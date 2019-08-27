美企登報籲蘋果亞馬遜勿忘環保

【明報專訊】美國有逾30家企業的領導層在周日的《紐約時報》聯合刊登全版廣告，藉聯署公開信促請代表近200間大企業的商業圓桌會（BRT）成員，包括蘋果公司和亞馬遜兩間科技巨擘的行政總裁及其他大企業負責人，經營業務時重視地球環境先於盈利。有推動企業關注社區環境議題的組織表示歡迎，稱這反映企業開始注意到股東至上帶來的問題。
聯署企業包括高級戶外服裝生產商Patagonia、個人衛生保健用品商店The Body Shop母公司Natura和聯合利華（Unilever）的雪糕品牌Ben & Jerry's等。信中呼籲BRT的成員支持用更道德的方式做生意：「我們是認證B型企業（Certified B Corporation）一分子……我們採用更好的管理方式，讓我們能夠應付短期主義，亦有平衡利潤與宗旨的自由。」
反思股東至上賺錢營商文化
「認證B型企業」由非牟利組織B Lab頒發，獲認證的公司代表專注於盈利的同時，亦同等地關注社會和環境議題。至於被游說的組織BRT，代表美國181間最大的企業，成員包括亞馬遜行政總裁貝索斯和蘋果公司行政總裁庫克等。
B Lab的創辦人卡索伊（Andrew Kassoy）稱公開信反映企業注意到，股東至上、為投資者賺最多錢的營商文化的問題，因這方式不能帶來正確的經濟進步、解決社會不公平和氣候變化問題。