美企登報籲蘋果亞馬遜勿忘環保

聯署企業包括高級戶外服裝生產商Patagonia、個人衛生保健用品商店The Body Shop母公司Natura和聯合利華（Unilever）的雪糕品牌Ben & Jerry's等。信中呼籲BRT的成員支持用更道德的方式做生意：「我們是認證B型企業（Certified B Corporation）一分子……我們採用更好的管理方式，讓我們能夠應付短期主義，亦有平衡利潤與宗旨的自由。」

反思股東至上賺錢營商文化

「認證B型企業」由非牟利組織B Lab頒發，獲認證的公司代表專注於盈利的同時，亦同等地關注社會和環境議題。至於被游說的組織BRT，代表美國181間最大的企業，成員包括亞馬遜行政總裁貝索斯和蘋果公司行政總裁庫克等。

B Lab的創辦人卡索伊（Andrew Kassoy）稱公開信反映企業注意到，股東至上、為投資者賺最多錢的營商文化的問題，因這方式不能帶來正確的經濟進步、解決社會不公平和氣候變化問題。

（衛報）