18種可製魚翅魚類禁捕禁售 中美日反對

CITES代表在日內瓦會議上，墨西哥提案將兩種鯖鯊（mako shark）、6種犁頭鰩（guitarfish）、10種龍紋鱝（wedgefish）共18種被用作食材的魚類，因符合CITES附錄II「不一定受到絕種威脅，但除非密切監管貿易，不然有可能絕種」定義，爭取禁止捕獵買賣。中美日等國對此強烈反對（其中美國只反對鯖鯊禁令），稱鯖鯊數目因貿易而減少的科學數據不充分，但委員會周日以102國贊成、40國反對，通過加強管制濫捕的提議。會上，受亞洲食家追捧的3種海參亦首次列入附錄II。

兩種鯖鯊為尖吻鯖鯊（Isurus oxyrinchus）和長鰭鯖鯊（Isurus paucus）。牠們生活於熱帶和溫帶海洋，因速度快有「海洋獵豹」之稱。兩種鯖鯊因魚鰭是魚翅主要來源而廣遭捕獵，近年已絕迹地中海，在大西洋、北太平洋和印度洋的數量亦急劇減少。皮尤慈善信託估計，每年有6300萬至2.7億條鯊魚被獵殺，製成魚翅集中於香港販賣。犁頭鰩與龍紋鱝俗稱「犀牛鰩」，亦可用作製成魚翅，生活於熱帶近岸淺水區海牀。有專家指出，現有數據顯示部分地區的龍紋鱝數量已經減少了八成。

主持皮尤慈善信託鯊魚保育工作的寒田（Jen Sawada）說：「今天，我們距離保護海洋中最快的鯊魚以及受威脅最嚴重的鯊魚只有一步之遙。」國際愛護動物基金會（IFAW）、國際野生生物保護學會（WCS）表示，新措施將為18種稀少的鯊魚和鰩魚帶來希望。

（法新社/路透社）