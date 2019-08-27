浮石島漂往澳洲 專家：助大堡礁復生態

附帶珊瑚等大量生物

澳洲情侶霍爾特（Michael Hoult）和布里爾（Larissa Brill）早前駕駛雙體船由澳洲前往瓦努阿圖，於本月16日到達斐濟附近時遇上這批浮石，其大小由波子到籃球般大都有。他們說，遇上浮石區時已是晚上，「情景其實相當怪異，整個海平面變了磨砂，看不見水面反射月光」。據衛星圖片顯示，浮石來自約在本月7日由一座位於湯加附近的海底火山，其所噴發的泡沫狀熔岩迅速冷卻凝固，由於質量較輕而浮在水面。

兩人後來將浮石樣本和照片交予昆士蘭科技大學地質學家布賴恩（Scott Bryan）研究。布賴恩表示，浮石區現時每天漂移10至30公里，估計7個月後就漂到澳洲海岸，漂移途中可能沾附藤壺、珊瑚等海洋生物。他說﹕「每塊浮石就是一輛生命載具，我們將有數百萬到數十億計的不同種類生物到達海岸，並可能找到新家。」

澳洲的大堡礁受2016及2017年熱浪影響，死了大約一半。若等待原區珊瑚生長成熟再繁殖下一代，過程將很漫長。布賴恩說，浮石能把健康的珊瑚等生物帶到大堡礁，有助加速恢復生態。

（衛報）