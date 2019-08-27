中東多宗無人機襲擊 以色列部分認責

空中爆炸損黎巴嫩真主黨大樓

黎巴嫩軍方周日表示，一架以色列無人機當日凌晨在黎巴嫩首都貝魯特南郊墜毁，另一架以色列無人機則在空中爆炸，造成黎巴嫩真主黨傳媒中心大樓部分受損。事發後，黎軍立即趕往現場並封鎖周邊區域展開調查。真主黨新聞發言人阿菲夫稱，第一架無人機墜毁，沒有造成地面建築損毁，但第二架攜帶爆炸物，造成真主黨媒體中心大樓受損。

黎巴嫩總理薩阿德（Saad Hariri）發聲明，指以色列無人機侵入領空是「明目張膽侵犯黎巴嫩主權」，違反聯合國安理會2006年的決議。他警告，以色列行為危及地區穩定，企圖加劇局勢緊張。真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）斥以色列的行徑是2006年以來最明目張膽的違反雙方共識行為，警告以色列邊防人員，真主黨很快會作出回應。

以國認襲敘利亞「防範伊朗」

另外，伊拉克什葉派民兵武裝「人民動員組織」同日發表聲明說，該組織在西部接近敘利亞邊境的一處據點當日遭兩架無人機襲擊，造成該組織人員1死1重傷。「人民動員組織」指無人機來自以色列，並在美國軍機掩護下施襲，是首次將矛頭指向以色列這個美國區內盟友。有美國官員向《紐約時報》承認，以色列本月已數次空襲伊拉克。

以色列軍方則表示，為避免伊朗出動無人機轟炸以色列，以國空軍空襲了敘利亞首都大馬士革東南方阿克拉巴（Aqraba）的伊朗革命衛隊目標。總理內塔尼亞胡還警告宿敵伊朗，以軍不會放過他們。以色列以往常在敘利亞作軍事行動，但鮮少像今次般迅速地坦承不諱。

此外，美國區內另一盟友沙特領導的聯軍周一表示，聯軍擊落兩架也門胡塞武裝的無人機。胡塞武裝以往多次出動無人機攻擊政府和沙特設施。

《紐約時報》報道，過去一個周末中東局勢加劇，顯示以美國和其區內盟友一方與伊朗為首的另一方的衝突有升級趨勢。

（紐約時報/新華社/CNN/路透社）