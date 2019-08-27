選定東加里曼丹 印尼2024年前遷都 平衡發展避天災 料需2600億元

建「森林裏的智能城市」

在雅加達總統府的記者會上，佐科指新首都將位於東加里曼丹省，暫未命名，新首都鄰近該省首府三馬林達（Samarinda）和港口城市巴厘巴板（Balikpapan）。政府將盡快向國會提交遷都議案及可行性研究報告，尋求批准。政府在當地已擁有約18萬公頃土地，2020年會再徵收土地，有官員稱要建立「森林裏的智能城市」。佐科說：「這是印尼中部的戰略位置，鄰近不斷發展的市區。」他又指雅加達作為管治、商業、金融、貿易和服務業中心而承受的負擔太重，而新首都所在地區遇上自然災害的風險很低。

分析：雅加達金融中心 地位不變

遷都費用預計約2566億港元，佐科稱政府會承擔19%，其餘款項將由公私營合作和私人投資籌集。雖然有發展商協會表示歡迎遷都，但其他商界組織如印尼企業家協會（Apindo）主席哈利雅迪顯得審慎。印尼政治風險分析師奧羅克（Kevin O'Rourke）認為遷都是團結國家的舉動，雅加達未來數十年會繼續是商業和金融中心。

人口逾1000萬的現首都雅加達因民眾不斷抽取地下水，面臨地面下沉和水浸問題，五分之二土地低於海平面，部分地方更以每年20厘米速度下沉；有專家預期到2050年，雅加達有三分之一土地會被水淹沒。市民日常生活亦受到空氣污染和交通擠塞影響，這些問題令首都連同附近城市組成的雅加達大都市區（Jabodetabek），每年生產力損失相當於100萬億印尼盾（約550億港元）。

瀕危動物棲地 綠色和平憂受污染

加里曼丹島位於印尼中間，能免受不少自然災害如地震、海嘯和火山爆發影響。然而當地是馬來熊和長鼻猴等動物棲息地，環保組織綠色和平的高級森林項目主任普泰里（Jasmine Puteri）指雅加達已受到污染和水浸影響，憂慮這些問題會被帶到新首都，她促政府確保新首都不會建在受保護地區。

（法新社/路透社/彭博社/衛報）