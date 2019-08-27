雀巢佛州抽泉水生產計劃遇阻

抽水量為原有逾4倍

雀巢北美洲飲用水公司今年1月收購入金尼泉（Ginnie Springs）一間瓶裝水廠後，獲所在的吉爾克里斯特縣當局批准擴建廠房，再向薩旺尼河水管理區（SRWMD）申請一日抽取最多115.2萬加侖泉水的許可，引起關注。原廠房的營運許可今年屆滿，須重新申請5年許可；它過去4年僅限取每天26.59萬加侖水。

環保人士擔心泵水太多，將破壞金尼泉及損害下游聖菲河（Santa Fe River）正常水流，令民眾缺乏飲用和灌溉用水。居民說，州政府正在花錢修復泉水和河流，卻允許泵水製瓶裝水。他們又不滿雀巢涉嫌走法律罅。1972年通過的《佛州水資源法》規定，湖、泊、水泉、井皆屬該州資產，不容私人持有，但沒有向任何取用者定價；亦即雀巢除了交付申請許可的費用，毋須繳水費。雀巢與當局未有披露涉及多少申請許可費。

金尼泉以清澈聞名，沿聖菲河岸是逾十種龜的棲地，也是水上運動勝地。網上聯署請願信表示，那是州民鍾愛的「寶藏」。

雀巢稱民眾誤解 沒從公有水源取水

雀巢回應表示民眾對該公司計劃的質疑是「誤解」，它遵守所有相關規條和佛州標準，沒有從公共擁有的水源取水，而是向持有用水許可的私人公司購買。其發言人加布爾（Adam Gaber）說，公司斥資數百萬美元於地方廠房，沒理由消耗公司業務所仰賴的可持續水資源。

2017年，加州水資源部門調查報告亦指摘雀巢擅自從斯特羅伯里河谷取水生產瓶裝水，但雀巢繼續抗辯，去年仍抽取4500萬加侖。

（衛報/蓋恩斯維爾太陽報）