馬克龍牽線 特朗普願會伊朗總統

特朗普又稱，若美伊談判成事，美國願向伊朗提供短期貸款渡過目前經濟難關。馬克龍表示，將在未來數周嘗試促成特朗普跟伊朗總統魯哈尼會面，化解美伊數十年來的分歧。馬克龍強調，如果特朗普跟魯哈尼會面，相信美伊可就伊朗的核問題及其他問題達成協議。

伊朗外長扎里夫周日（25日）突然飛到主辦G7峰會的法國比亞里茨，惹來不少揣測。馬克龍一直想斡旋美伊問題，有評論猜疑是馬克龍試圖迫使特朗普放軟對伊朗立場之舉。上周五即峰會前夕，馬克龍便在巴黎跟扎里夫會面。法新社昨引述法國官員說，馬克龍是上周六晚宴請G7領袖後，決定邀請伊朗外長的，而邀請「得到美國同意」。馬克龍周日又曾稱，G7領袖同意要就伊朗問題達成一致。總統府官員又跟新聞機構表示，G7領袖們在周六晚宴上討論過後同意，馬克龍該舉行會談及把信息傳遞給伊朗。不過，特朗普同日否認有討論過。白宮周日亦稱，法國沒有告訴特朗普扎里夫會來。但特朗普周一稱，馬克龍有知會他，他也同意扎里夫到來。

扎里夫周日先後與法國外長勒德里安、法國總統馬克龍會談了共4個小時，但沒有接洽美國官員便離開法國轉往北京。特朗普對於沒有會晤扎里夫，昨指兩人會晤的話是「太快了」。他此前又就伊朗問題表示，G7與會領袖「差不多得出結論」。德國總理默克爾昨稱，周日「與美國協調」關乎伊朗的會談上「向前邁出了一大步」，惟依然長路漫漫。

默克爾：美伊協調邁進一大步

特朗普昨在記者會上說：「假如情况正確適合，我肯定同意會談。」他說，伊朗跟他剛就職時，「不再是相同的國家」，他認為伊朗同有莫大潛力，他不求該國改朝換代，純粹要確保它不再開發核彈。他還對美伊達成協定表示樂觀，表示「能在非常短時間內做到。」馬克龍在旁表示，他將鼓勵美伊兩國領袖達成這樣的會談。

扎里夫突現身G7峰會，伊朗保守派傳媒狠批。伊朗總統魯哈尼昨在電視直播表態支持扎里夫赴法會商。他表示，為了伊朗國家利益，必須用任何手段，「若我知道我將要會晤的某人，將有助於伊朗的繁榮，且人民的難題會迎刃而解，我不會遲疑的」。

容俄入G8 除意日外均反對

至於特朗普提出讓俄羅斯重新加入G8，就引發激烈議論。有歐洲外交官對《衛報》說，特朗普認為俄國應參與敘利亞、伊朗、朝鮮問題的討論。提議後，峰會氣氛「變得有點緊張」。除了日本中立、意大利贊成，其餘領袖皆反對，強調G7是「一個自由民主政體的團體」，所以不能讓「不代表自由民主政體」的普京回歸。克里姆林宮發言人昨稱，加入G8不是俄國的目標。

（法新社/衛報/莫斯科時報）