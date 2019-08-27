G7允撥1.7億元 助亞馬遜滅火

博索納羅批當巴西「殖民地」

馬克龍昨亦批評博索納羅對其妻布麗吉特的侮辱，指巴西女性會為之感羞愧。事緣有博索納羅支持者周日在facebook將布麗吉特跟比她年輕28年的博索納羅妻子比較，然後說：「你明白為什麼馬克龍要為難博索納羅了？」博索納羅留言說：「不要侮辱那傢伙，哈哈。」馬克龍昨說：「我希望他們很快會有一位行事正確的總統。」

富國與發展中國家如何分擔環保義務一直是爭議話題。美國史丹福大學地球科學系教授布爾克（Marshall Burke）與團隊今年4月曾發表研究報告，指出1961至2010年間貧富懸殊加劇，逾25%成因是全球暖化。研究發現，二氧化碳排放總量低於9公噸的18個國家均遭受全球暖化的負面影響，人均GDP較氣溫無上升的情况減少27%，而19個二氧化碳排放量逾272噸的國家中有14個因氣候變暖而人均GDP上漲13%。

專家：富國應負更大責任遏碳排放

法國開發署研究員大衛（Anda David）早前撰文指出，氣候變化涉及的不公情况一直存在，例如發展中國家在氣候變化問題中往往是較易受害的一方，但富國的高碳排放的消費習慣毫無消減趨勢，並且吸引窮國中較有消費力的一群仿效，加劇碳排放。她認為富國應對降低碳排放、解決氣候變化問題負起更大責任，包括改變消費習慣，否則難以達成減排目標。

（法新社/BBC）