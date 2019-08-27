世局解碼：焚林闢土養牛 重創地球之肺 中港帶頭進口巴西牛肉 間接助長破壞亞馬遜雨林

巴西國家太空研究所（INPE）統計，今年巴西已發生逾7.8萬宗山火，為2013年以來的新高，當中逾半發生於亞馬遜地區。英國牛津大學生態系統科學教授馬利（Yadvinder Malhi）指出，今年當地雨水充足，不大可能因乾旱而自然起火，相信不少火災屬人為。專家認為，當地農民非法焚燒樹林獲得養牛牧場並非罕見，但情况在總統博索納羅明言支持發展亞馬遜雨林地區作商業活動、默許伐木者與農民焚林墾地下愈演愈烈。

巴西總統被指默許焚林獲地

巴西牛肉出口業近年急遽擴張，1997至2016年間巴西的牛肉出口量大增達10倍，如今巴西已成全球牛肉最大出口國，出口量接近全球牛肉出口總額兩成。巴西肉類出口商協會（ABIEC）稱，去年巴西出口約164萬噸牛肉，為歷來最多。美國農業部統計指出，巴西牛肉主要出口亞洲，特別是香港和中國大陸，兩地共佔44%。

綠色和平研究員巴蒂斯塔（Romulo Batista）指出，養牛是亞馬遜雨林被破壞的主因，當地逾65%伐林得來的土地被用於放牧。他稱，大豆種植曾是亞馬遜雨林遭開墾受損的主因之一，但巴西大豆生產商與多個環保組織2006年簽訂協議，自願停止買賣亞馬遜雨林出產的大豆，令亞馬遜伐林區出產的大豆降至少於2%。

環團：逾65%新土用於放牧

不少西方國家考慮抵制巴西牛肉，以回應這場環境災難。芬蘭財長林蒂萊（Mika Lintila）上周五（23日）呼籲歐盟緊急檢視禁止進口巴西牛肉的可能。愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）同日亦表示，除非巴西盡快行動解決亞馬遜火災等環境問題，否則將阻止落實今年6月歐盟與包括巴西在內的南方共同市場（Mercosur）達成的貿易協議。法國總統馬克龍亦斥博索納羅以謊言淡化氣候變化的威脅，將阻礙有關協議。

芬蘭籲歐盟檢視禁止進口巴西牛肉

該協議將撤銷巴西牛肉進口歐盟的20%關稅，如受阻將令巴西牛肉難以進一步打入歐洲市場，亦恐令巴西肉類出口商協會藉協議進入印尼、泰國等新市場的寄望落空。不過美國有線新聞網絡（CNN）分析指出，經濟合作與發展組織（OECD）預期未來10年全球牛肉需求將續升，協議通過與否亦難阻巴西牛肉出口業勢持續擴張。

巴西商會憂競爭力受損

博索納羅多番淡化亞馬遜山火的嚴重性，又強調不應以山火為由懲罰巴西，甚至曾反指環保組織「放火」阻巴西發展經濟。不過向來支持博索納羅的農業界及商界漸對其取態憂慮。巴西國際商會政策負責人多利亞克（Gabriella Dorlhiac）稱，巴西不少私人企業在可持續發展做出成績，但面對全球對巴西處理今次危機上不滿，仍可能因消費者環保意識增加而拒絕巴西產品，導致喪失競爭力甚至被杯葛。巴西最大報章《聖保羅頁報》上周六（24日）發表評論，警告博索納羅的「虛張聲勢」令加速伐林的危機惡化，「事件已損害巴西形象，可能招來重大的貿易反彈」。

（CNN/金融時報/路透社）