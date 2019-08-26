特朗普「反思」加關稅 白宮解畫：加不夠

特朗普昨被記者問到會否反思對華姿態時答道：「對，當然，為何不會。也許一樣，也許一樣。」另一記者問同一問題時，特朗普再說：「我對所有事情都有反思。」其答法普遍被傳媒解讀為後悔原有政策，但5小時後白宮發言人格里沙姆解畫，稱外界大大誤解特朗普，稱特朗普只是後悔沒把關稅加高一些。

暫無計劃逼美企撤華

中國上周五突然宣布向美國750億美元商品加徵關稅，華府隨即反擊，宣布向中國所有商品再添加5%的關稅，合共涉及5500億美元的中國商品。特朗普回應時還提到要用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）迫使美企撤出中國，但說法惹來不少反彈。特朗普昨說：「我當前沒有這計劃。實際上我們現在跟中國相處得很好，我們在談判，我認為他們遠比我們更想達成協議。」但他批評中國在全球各地每年藉竊取知識產權獲得3000億至5000億美元，美國卻以許多方式每年損失1萬億美元，因此肯定屬「緊急狀况」。

外界另一焦點是美國和日本自貿協議，特朗普昨跟日本首相安倍晉三會面，指美日貿協「原則上已完成」，指協議涉及農業和電子商務等「許多東西」。安倍則指雙方在農業和工業貿易相關核心元素達成共識，但相關團隊會加快進度完成最後文本，目標是趁9月聯合國大會期間簽署。

（路透社/Politico）