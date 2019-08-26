封相後首亮相G7峰會 晤特朗普談大交易 約翰遜謀脫歐後路 盼年內達英美貿協

約翰遜被輿論形容為「英國版特朗普」，特朗普一直對他讚譽有加。約翰遜競逐保守黨黨魁時亦屢以英美貿協作賣點。昨在早餐會後，特朗普表示英美協議會「迅速」發生，「我們將會達成非常大的貿易協議，比我們跟英國以前有的都要大」。身為歐盟成員國，英國暫無法跟其他國家自行達成貿協。英國可選擇在脫歐起立即「延續」歐盟跟其他國家原先達成的協議，但在38個相關國家中，暫只確定延續13份協議。

談及華為香港局勢議題

約翰遜重申美國必須也開放市場，才能達成英美貿協。他再稱美方希望一年內達成協議。他在會面前表示，英國在打開美國市場上有巨大機會，然則華府亦須作出「妥協」，放寬一些美國對英國的貿易限制。白宮會後稱，兩人談及華為、5G技術以及香港局勢等問題，但未有詳細說明。

英美貿協最大障礙或是美國國會，眾議院議長佩洛西早前表明，倘若英國脫歐的方式危及促成北愛問題落幕的1998年的北愛和平協議，國會不會讓英美貿協通過。

約翰遜同日稍後時間跟歐洲理事會主席圖斯克會面。約翰遜會後重申能否達成協議，端視歐盟態度，但指目前情况是「搖搖欲墜」（touch and go），但表示雙方在烏克蘭至香港等國際事務上立場一致。二人會前針鋒相對：圖斯克前日率先諷刺約翰遜或以「無協議先生」（Mr No Deal）之名留存歷史；約翰遜反駁指自己清楚表明不想要無協議脫歐，但須排除北愛邊界擔保方案。

圖斯克諷「無協議先生」

英國天空電視台在會議前不久報道，指約翰遜打算表明，一旦發生無協議脫歐，則不會付390億英鎊（約3756億港元）「分手費」，最多只賠歐盟90億英鎊（約867億港元）。

約翰遜上任後一直表明，無論有無協議，都會在10月31日脫歐。《衛報》前日引述外泄政府通訊報道，約翰遜已要求檢察總長郝思賢，研究國會能否在9月9日起休會5星期，明顯是嘗試阻止國會議員尋求延遲脫歐的盤算。

《金融時報》稱，約翰遜今次G7峰會一大考驗是如何在歐美間取得平衡。智庫歐洲改革中心的邦德（Ian Bond）稱，特朗普在去年的G7峰會備受孤立，約翰遜會否在伊朗及氣候變化問題上堅守英國一直立場，跟歐洲盟友站在同一陣線備受關注。

（BBC/路透社/衛報）