緬軍有系統性暴力 聯國籲追究責任

聯合國緬甸國際獨立事實調查團報告指出，緬甸軍方於2017年涉針對羅興亞人發動種族清洗，其間向羅興亞族群的男女老幼甚至變性人作系統性的強姦、輪姦和其他涉及暴力強迫的性行為，例如將羅興亞婦女擄到軍營充當性奴、強迫他人裸體等。

報告形容軍方的性暴力是「故意而為、計劃周詳的策略，旨在脅迫、恐嚇及懲罰某一少數族裔社群」，批評有關行為嚴重侵害國際人權法，必須停止，促國際社會向緬甸軍方究責。報告亦指摘未有調查及懲處有關罪行的緬甸政府違反《防止及懲治滅絕種族罪公約》，應受處罰。

200國內外企業金援 阻羅興亞人回鄉

緬甸自1962年政變後一直由軍方掌權，至2010年開始民主改革，反對派領袖昂山素姬領導的全國民主聯盟更在2016年國會選舉大勝上台，不過軍方勢力仍強大。文人政府坐視或無力改變軍方針對羅興人的暴行。被視為緬甸實質國家領袖的昂山素姬便因避談羅興亞危機而遭受國際譴責。

聯合國本月初曾指出，緬甸軍方長期獲約200間國內外企業提供金援，當中包括由軍方高層經營的緬甸經濟控股有限公司及緬甸經濟公司，這些捐助部分用於在緬甸與孟加拉邊境興建圍牆，以阻止出逃的羅興亞人回歸家園。緬甸軍方總司令敏昂萊2017年亦曾稱羅興亞人為「孟加拉人」，以合理化軍方針對羅興亞人的行動。

美媒：當權者袖手致危機持續

《華盛頓郵報》評論認為，包括昂山素姬在內的緬甸當權者缺乏行動，令犯罪者逍遙法外，是危機持續的原因。聯合國的報告便曾指出，儘管兩名軍方高層曾就針對羅興亞人的暴行受查，甚至因戰爭罪行控以反人類罪，但至今他們的權力未受動搖，各界應可有更多行動回應。評論認為，西方政府應加緊制裁，令軍方及其支持者承擔罪責。

（華盛頓郵報）