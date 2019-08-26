緬甸種族危機爆發兩周年 百萬人未歸家 20萬羅興亞難民集會 促恢復公民權

昨日參與集會的羅興亞男女老幼一邊大叫口號，一邊在難民營內遊行以紀念「種族清洗日」。緬甸政府一直不承認羅興亞人是緬甸公民，屢稱羅興亞人是「孟加拉人」，昨在救援組織成立的難民營學校就讀的學生拿着黑旗遊行，並大叫「是羅興亞人、不是孟加拉人」的口號。集會上人們又悼念已逝的羅興亞人，又有數千人高歌，歌詞訴說不滿世人沒聆聽羅興亞人的困境。有50歲婦人淚流滿臉稱要為兩名被殺的兒子尋求公義：「我會一直爭取公義，直至最後一口氣。」警方稱集會有約20萬人參與，亦有聯合國人員出席。

孟加拉威脅強硬應對難民

2017年8月24日有羅興亞武裝分子突襲若開邦多間警署及哨站後，緬甸軍隊開入若開邦「平亂」，衝突導致約74萬名羅興亞人逃離若開邦。聯合國去年稱緬軍在若開邦「種族清洗」。連同新一輪衝突前已逃難至孟加拉的20萬人，有近百萬名難民在鄰近緬甸的孟國邊境城市科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的難民營內生活。孟加拉跟緬甸去年計劃「自願遣返」羅興亞人回緬甸但失敗；上周展開第二次行動，有3000多名羅興亞人被當局批准回去，但直至接送難民的巴士開出一刻一個難民都沒有出現。孟國外長穆明（Abdul Momen）指摘有非政府組織說服難民不離開，又向英國廣播公司（BBC）表示孟加拉不能繼續承受難民帶來的經濟負擔，將會強硬應對，但沒透露政策將有何轉變。

難民領袖：獲安全保障方回國

昨日在庫圖帕龍（Kutupalong）難民營的集會上，羅興亞領袖烏拉（Mohib Ullah）稱人們都想回國，但要先獲得公民身分、安全獲得保證及可回到原本的村莊重建家園。他稱曾向緬甸政府提出要求對話，但沒得到任何回應，「我們在若開邦被打、殺害和強姦，但那裏仍是我們的家，我們希望回去」。

緬甸官員上月到訪孟加拉的難民營，游說羅興亞人回國。但目前緬軍正與爭取更大自治、由佛教徒組成的「若開軍」爆發衝突。緬甸當局禁止傳媒和人道組織到若開邦北部，又自6月起封鎖當地互聯網。路透社接觸到仍在若開邦的羅興亞人表示，如有機會都會逃走。

稱若開邦仍危險 羅興亞人成磨心

有當地羅興亞人指政府軍在北部一些穆斯林村莊設營地打擊民兵，要求羅興亞穆斯林為他們帶路及提供食物，8月較早時有兩名羅興亞人因陪同緬軍而被殺，有羅興亞人形容他們被夾在衝突雙方之間成為人質。雖然有社福部門官員聲稱當局已有保安措施照顧回國的羅興亞難民，包括派警員保護安全，然而在當地若開人佛教徒與政府的新一輪衝突中，政府被質疑不能保護羅興亞人。

（法新社/路透社/BBC）