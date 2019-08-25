亞馬遜商品被揭違規假標籤 第三方產品佔六成 監管成挑戰

涉4000件產品 約一半被下架

今次調查發現的問題商品中，有至少2000件玩具及藥物未有清楚列明對兒童的安全威脅，亦有157件為亞馬遜本來禁止出售的商品，包括美國食品及藥物管理局（FDA）警告會導致嬰兒窒息的牀墊。《華爾街日報》亦委託獨立機構測試從亞馬遜購買的10款兒童產品，其中不少為亞馬遜「推薦商品」，發現有4款未達政府標準，亦有產品的含鉛量超標。

亞馬遜稱會改善審查工具

亞馬遜發言人表示，產品安全是該公司的最優先考慮，又解釋他們會利用人工智能工具掃描成千上萬的產品，並篩選有意成為賣家的用戶，防止可疑商品註冊出售，該工具去年就封鎖了30億件商品。對於有下架商品再次出現，亞馬遜批評有心人士刻意逃避監管，表明會再次撤下涉事商品及改良審查工具。

亞馬遜自2001年擴展第三方賣家市場，去年有近六成實體商品銷售來自第三方賣家，比例較10年前大增近1倍，惟當中不少是匿名或來自中國的賣家，就商品提供的信息非常有限。亞馬遜前職員格里爾（Rachel Johnson Greer）是初期監管小組的3名成員之一，她坦言團隊人數雖增加至幾百人，亦研發出偵測及刪除問題商品的自動工具，但仍追不上商品數量急速增長，導致第三方賣家市場變成「巨大的災區」。

在2014年，美國男子斯托克斯（Albert Stokes）騎電單車時遇上車禍，與另一輛車相撞的瞬間，他從亞馬遜購入的頭盔突然鬆脫，最終他當場死亡。其母親後來控告亞馬遜出售有缺陷的頭盔，惟亞馬遜辯護指他們只是為第三方賣家提供平台，而非頭盔的賣家。面對其他訴訟時，該平台亦曾以1996年「通訊規範法」辯護，即網上論壇的供應者毋須為他人發布的內容負責。

近年開始有不少呼聲促請加強監管這類科網企業，聯邦第三巡迴上訴法院上月就裁定一宗賓夕法尼亞州客戶控告亞馬遜的案件成立。法官認為亞馬遜在該州法律下可被視作賣家。

（華爾街日報）