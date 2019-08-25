朝再試射導彈 日搶先韓發消息

朝鮮於昨晨6時45分起的47分鐘內，從咸鏡南道的空軍基地向日本海發射兩枚短程彈道導彈。據韓國聯合參謀總部分析，它們的飛行高度為97公里，飛行距離380餘公里。韓方專家分析認為，那是朝鮮版陸軍戰術導彈系統（ATACMS）或伊斯坎德爾（Iskander）級導彈的KN-23。

日本的共同社於早上7時24分率先發表日本政府獲得的發射消息，比韓國國防部7時36分的發表早了12分鐘，打破此前「韓國先、日本後」的發表次序。韓聯社分析認為日本搶先發表，是為韓國通報了在兩國《軍事情報保護協定》11月24日到期後不再續約，紓緩日本國民對政府偵測朝鮮導彈能力的憂慮。

分析指日為紓國民憂慮

今次是朝鮮本月第5次試射導彈，也是美韓聯合軍演8月20日結束後首次，韓國國家安全委員會昨對此表示「強大憂慮」。

朝鮮此前試射都聲稱是不滿美韓軍演。朝鮮外務省繼上周四批評韓國引入美國高科技武器，外相李容浩翌日又稱美國國務卿蓬佩奧為「頑固毒素」。

（韓聯社/Newsis/共同社/路透社）