女子吸電子煙致病亡 美國首例

CDC周三（21日）指出，過去2個月接獲16個州共153宗與吸電子煙相關的呼吸道問題病例，到了周五（23日）再公布，病例急增至22個州共193宗，當中伊利諾伊州發現一宗呼吸道疾病相關死亡案例，當地衛生部門拒絕公開女死者資料，只知她年齡介乎17至38歲，最近開始吸食電子煙。CDC稱她是爆發電子煙吸食者感染嚴重肺病個案潮中第一名死者。病者都是呼吸系統出問題，肺部有疑似吸入腐蝕性物質造成的傷勢，症狀包括咳嗽、呼吸急促和疲勞，有些人還會嘔吐和腹瀉，部分人肺功能永久受損，要以儀器協助呼吸。CDC稱，初步排除他們感染傳染病的可能性，而他們唯一的共通點是都有吸食電子煙。

CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）表示，對有電子煙使用者出現嚴重肺部疾病去世，感到十分悲痛。他解釋，電子煙使用者會暴露於許多不同的物質之中，例如香料、尼古丁、大麻素和溶劑等，但這些物質會造成怎樣的傷害目前仍未清楚。CDC統計，去年超過360萬名美國中學生表示，自己在過去30天內曾吸食過電子煙。

（綜合報道）