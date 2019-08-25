稱礙工作 Google禁員工爭議政治

被質疑箝制言論自由

Google為使員工在留言板、公司網上討論區發表時需負責任和謹慎，發出新的「社團指引」，例如應淡化政治爭論、停止對同事的人身攻擊，對所負責的公司工作提出疑問時需更為審慎。它表明，如有需要，公司將移除違反指引的特定論壇、評論、閱覽或發布權，或作紀律處分。」它又囑告職工，切勿發挑釁、中傷、人身攻擊任何人，作出冒犯、侮辱或羞辱的陳述。它表示：「與同事分享資訊和主意，有助建立社群，但就政治或近日新聞展開激辯導致干擾工作，就不可以。我們的基本責任，是做好我們受僱要做的工作，而不是浪費上班時間去辯論跟工作無關的議題。」

「避就Google產品作假陳述」

新指引並無禁止員工反對他們不同意的公司項目，但發言時要小心：「我們皆可以自由地提出問題，恭敬地質疑、討論公司的活動，那是我們公司文化的一部分。請確保所說出的都是真確資訊，切勿假設你甚麼也知道，審慎避免就Google的產品或業務作出虛假或誤導的陳述，那可能損害我們的工作和外界對我們產品的信任。」

Google曾因傳出內部矛盾而受外界批評。例如兩年前，公司工程師達莫爾（James Damore）員工討論區發文稱，「女性不如男性那樣適合擔任工程師」，觸發爭議；達莫爾後遭解僱，成為右派援引作該公司內部「存在反保守派偏見」的證據。

（金融時報/法新社）