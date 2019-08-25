巴西出兵救亞馬遜 總統：不應因林火制裁

被批鼓勵伐木業 須為林火負責

巴西今年錄得破紀錄的逾7.6萬宗火災，有專家歸咎於博索納羅上台以來為開發雨林開綠燈。新法令指明會派軍到亞馬遜的自然保護區、土著地段及邊境地區，地方官員可要求軍隊採取預防環境罪行的行動，以及調查和對抗林火，行動初步會維持1個月。博索納羅強調，政府「對罪行零容忍，在環境方面亦會一視同仁」。今次不少林火被指是人為而成，懷疑農民藉此得到更多可用土地。不少專家及保育人士批評博索納羅鼓勵伐木業和農業界開闢林地，認為他須為此負責。

亞馬遜連日大火引起國內外關注。多國領袖提出在今日起召開的七國集團峰會（G7）討論有關問題，法國和愛爾蘭威脅將不會確認歐洲與南方共同市場日前達成的自貿協議，芬蘭亦表示會提議歐盟停止進口巴西牛肉。儘管國際批評呼聲不斷，美國總統特朗普則展示與巴西的友好關係。他上周五在Twitter表示已聯絡博索納羅，向對方表明美國隨時準備協助應對亞馬遜林火。

歐洲理事會主席圖斯克昨日表示，林火是這時代另一令人沮喪的徵兆。對於法國等要脅阻撓批准《歐盟-南方共同市場自貿協定》，他指自己仍支持協定，但承認如果巴西政府對亞馬遜林火坐視不理，難以想像條約批准過程會順利。

（衛報／BBC）