G7開幕 歐領袖圍攻特朗普 英法歐盟齊反對貿易戰

由美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利和日本組成的G7，峰會由成員國領袖出席，同場還有代表歐盟的歐洲理事會及歐盟委員會主席。今年東道主法國的總統馬克龍上周五（23）晚歡迎來賓，隨後舉行非正式晚宴。到今明兩日的工作時段，將商討不同主題，包括貧富懸殊、性別平等、非洲關係、氣候變化和數碼轉型等。本屆獲邀參與部分會議的嘉賓有印度、澳洲、智利、西班牙和盧旺達的領袖，但現任歐委會主席容克因剛完成緊急手術，錯過卸任前再次赴會。

兩次峰會 美歐領袖不歡而散

這是特朗普任內第3次出席G7峰會，但對上兩次峰會都跟其他領袖幾近不歡而散：2017年特朗普堅持要退出《巴黎協定》，去年則在關稅問題上糾纏。白宮內部要到今年春季才能確認特朗普肯赴會，據知情人士指，到最近數周特朗普仍一再質疑自己為何要出席，認為浪費時間，據稱他尤其不滿要長時間討論環保和海洋議題，覺得沒有足夠空間推銷其總統成就。白宮官員為了令特朗普覺得不枉此行，游說各國在今日早上額外新增工作時段，主要討論環球經濟，令特朗普有機會向其他與會領袖吹噓美國經濟。

圖斯克稱中國是「最大挑戰」

歐洲理事會主席圖斯克昨日早上舉行記者會為峰會定調。他承認這次峰會是對成員國團結的考驗，去年已顯示愈來愈難找到共同語言，警告美國不要向G7成員國打貿易戰，否則只會進一步削弱大家對美國的信任，警告美國與歐洲和中國的貿易摩擦擴大的話，全球很多經濟體都將陷入衰退。他又警告，如果美國以關稅還擊法國的數碼稅計劃，歐盟將有回應。他又稱，基於許多理由，中國是「對我們所有人的最大挑戰」，但提醒特朗普以政治理由行使關稅，會對包括歐盟在內的全世界構成風險。

法外交消息：不會有峰會公報

馬克龍昨日稱，希望說服與會領袖，不要採取貿易戰，以免進一步損害經濟穩定增長，並指G7領袖應找到新的經濟刺激方式，以免全球經濟陷入衰退。特朗普昨日抵埗後，獲馬克龍臨時安排共晉午膳，他指二人相處非常和睦，是長期朋友，大家也有很多共通點。不過，馬克龍早前已淡化對今次峰會的期望，表明以尋求達成會議公報為目標是「無意義」，到昨日路透社更引述法國外交消息稱，已決定不會有峰會公報。這顯然是汲取了去年教訓，當時幾經爭拗後原勉強達成公報文本，但在東道主加拿大總理杜魯多批評華府以國安為由徵收關稅後，暴怒的特朗普立即下令美方代表不准簽署公報。

首次代表英國出席峰會的首相約翰遜亦說，今次他的首要關注點是環球貿易，稱他對目前保護主義和關稅問題的走向感到憂心，會趁峰會向特朗普提出將貿易戰降溫。

（CNN/衛報/路透社）