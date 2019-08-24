澳航試飛19小時航班 測試身體影響

40人受試 研究員測生理變化

隨着新型客機更加省油，全球航空業爭相引入長途直航航班，但問題在於如何提升乘客體驗及維持機組人員精神。今次測試將使用波音787-9客機，兩條航線長近1.6萬至1.7萬公里。機師會戴上腦電圖設備，以偵測大腦活動及警覺性，有助航空公司制定最有效休息模式。另外，長途航班一般於起飛後兩小時調暗機艙燈光，並於降落前兩小時再調亮。今次測試的其中一條航線將維持現有模式，另一航線則會在起飛6至7小時後調暗燈光，亦會配合用餐時間，以觀察燈光變化會否影響時差現象。

澳航去年推出連接西岸珀斯及倫敦的航班，全程17小時，惟當地大多數熱門城市集中於東岸。其目標是2022年推出由布里斯班、悉尼及墨爾本直飛倫敦和紐約的航班，考慮的客機型號包括波音777X及空中巴士A350。後者為現時全球最長程航班所使用的型號，該航班由新加坡航空營運，來往新加坡和紐約，全程18小時25分鐘。

（衛報/華爾街日報）