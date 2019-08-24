憂華影響 新南威爾士停辦孔子學院 中國提供教師教材資助 惹藉學校宣傳質疑

孔子學院為中國教育部直屬單位「國家漢語國際推廣領導小組辦公室」（國家漢辦）在各國各級教育機構推廣普通話的計劃，中方承諾給予開辦的學校提供教師、資助、教學資源及文化諮詢等。澳洲是繼美英之後開辦最多孔子學院和課堂的國家，全國共有14間孔子學院和67個孔子課堂，其中新南威爾士省有13間公立學校開班，遍及悉尼等地。惟計劃惹來中國藉此在澳洲學校做宣傳的質疑，該省教育部遂於去年5月下令重新審查。

無實際證據 「具體因素」助長質疑

周四公布的審查報告指出，調查期間雖未發現孔子學院涉及「實際政治影響」證據，但認為讓計劃繼續並不妥當。報告稱，調查發現「一些具體因素」，導致公眾產生孔子學院正使新南威爾士省教育部受不恰當的外國影響或可能助長此類影響的觀感，加上新南威爾士省教育部「是世上唯一主辦孔子學院的政府部門」，且有中國政府委派的人員進駐，存在問題。

佔讀中文學生15% 將以政府課程取代

新南威爾士省教育部長米切爾（Sarah Mitchell）表示，教育部接受審查報告的所有建議，將以省政府開辦的普通話課程取代孔子學院課程。省教育部秘書長斯科特（Mark Scott）說，孔子學院的學生佔全省公立學校中國語文科學生15％，會設置6個月過渡期，安排學生轉讀省政府開辦的普通話課程，並將每年斥資120萬澳元（約635萬港元）資助相關學校。

中國駐悉尼總領事館周四晚發聲明，表示關注有關決定，要求當局澄清。聲明指出，孔子學院計劃「為加强兩國文化教育交流，增進相互了解和友誼」，建基於互相尊重、友好諮商、平等互利的精神，相關合作公開透明，遵守法律法規。

教師須有政治素質 熱愛祖國

人權觀察中國主任理查森（Sophie Richardson）曾表示，學院的問題不在教授外語，而在於「讓中國政府提供語言教學」。澳洲廣播公司今年7月的報道便指出，中國選派的普通話教師均須通過中國政府嚴格審查，具備「良好的政治素質」和「熱愛祖國」標準。2005年向澳洲變節的前中國駐悉尼總領事館政治領事陳用林稱，「良好的政治素質」意指「永遠效忠中國共產黨，且只效忠中國共產黨」。

雖然澳洲政府近年藉擴大學校教授普通話，促進與最大貿易伙伴中國鞏固關係，惟2017年總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）指摘中國干涉澳洲內政，去年又以國安風險為由禁止華為參與5G網絡建設，令中澳關係轉趨緊張。

（路透社/新華社/澳洲廣播公司）