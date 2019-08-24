美共和黨金主David Koch逝世

【明報專訊】美國著名共和黨金主、全球第11大富豪科克兄弟中的弟弟大衛（David Koch，圖）辭世，享年79歲。大衛科克近年健康轉差，去年6月宣布退休。大衛的死訊獲兄長查爾斯（Charles Koch）證實。他們多年來大力資助保守派政客，但跟反建制的現任美國總統特朗普不咬弦。
偕兄膺第11大富豪 與特朗普不咬弦
科克兄弟擁有共84%股權的科氏工業集團，曾被福布斯列為全球第二大的未上市私人公司，在能源業、化工業、重工業和農業等都有大型業務。但兄弟性格不大相同，查爾斯多留在家鄉威奇托，不喜受訪，大衛則定居紐約，在當地上流社會甚吃得開。
科克兄弟對政治興趣甚濃，大衛更在1980年當克拉克（Ed Clark）副手，代表自由意志黨出戰1980年大選，但只獲1%全國選票。兄弟二人長年是共和黨主要金主，有份令該黨在許多議題更趨保守，但否認跟茶黨及近年另類右翼的浪潮冒起有關，聲言從未捐款予茶黨候選人。兩人的主張傾向自由市場，跟主張「美國優先」的特朗普格格不入。他們去年拒絕支持北達科他州一名共和黨候選人後，遭特朗普狠批「笑話」。
（綜合報道）
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