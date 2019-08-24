研究：日服四合一藥丸 心臟病風險減1/3

6800人試驗5年 藥丸成本低

冠心病及中風是全球最致命的兩種疾病，每年導致逾1500萬人死亡。英國伯明翰大學公共衛生專家馬歇爾（Tom Marshall）及伊朗伊斯法罕醫科大學心臟病學專家薩拉夫扎德甘（Nizal Sarrafzadegan）合作，研究以藥物預防心血管疾病是否可行。團隊以一種由用於薄血的阿士匹靈、降膽固醇的他汀（statin）及兩種降血壓藥組成的四合一藥丸測試，並在伊朗逾100條村莊邀請6800人參與試驗。

受試者年齡為50至75歲，包括曾患有心血管疾病的人。約半數受試者獲處方測試的四合一藥丸及健康生活建議，而其餘的則僅獲健康生活建議。測試5年間，服藥的3421人中有202人出現嚴重心血管疾病，包括心臟衰竭、中風等，而無服藥的3417人中有301人曾發病，換言之每35人服藥便可讓1人避免出現嚴重心血管疾病。研究亦顯示，藥丸有助大幅減少體內的壞膽固醇，而對血壓影響輕微，出現內出血等副作用的風險亦低。

四合一心血管藥物的概念2001年已出現，今次是首次有大型研究確認其效果。馬歇爾稱，中低收入國家缺乏醫療資源仔細評估病人需要，可用藥物亦有限。研究提供實證，說明向特定年齡層處方這種成本低廉的藥物以預防心血管疾病值得考慮。研究報告刊於醫學期刊《刺血針》（The Lancet）。

（BBC/衛報）