「抗保育壓力」 巴西擬亞馬遜建發電站

國際項目「AAA」保障逾億公頃雨林

外泄的幻燈片相信是今年2月環境部長薩列斯（Ricardo Salles）等官員到訪東北部帕拉州、與當地少數族群蒂里奧斯（Tirios）領袖商談基建計劃時解說所用。

當局擬在該州的奧比杜斯市興建跨亞馬遜河的奧比杜斯（Obidos）大橋，及在特龍貝塔斯河（Trombetas）流經的奧里希米納（Oriximina）建水力發電站，以及擴建BR-163公路至蘇里南（Suriname）邊境。幻燈片顯示：「開發項目必須於亞馬遜盤地實施，使之與國家其他土地併為一體，抵消實行所謂『AAA』（保育）項目的國際壓力。」

AAA項目旨在維護安第斯山脈（Andes）、亞馬遜（Amazon）和大西洋（Atlantic）之間1.35億公頃的雨林走廊，為非政府組織「蓋亞亞馬遜」（Gaia Amazonas）與多國政府及多國非政府組織合作的保育計劃。雨林走廊有62％在巴西境內。

（綜合報道）