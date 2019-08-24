製全球兩成氧氣 亞馬遜吸碳力恐難復元

【明報專訊】「亞馬遜的林木破壞影響不止在亞馬遜，它影響到我們所有人。」美國康涅狄格大學教授查茲頓（Robin Chazdon）警告，亞馬遜林火影響之深遠，超乎許多人想像，例如對全球氣候變化有巨大負面後果，「因為林火帶來碳排放」。她警告若當局拒絕復林，亞馬遜的碳儲存能力或難以復元。
林火單月6.6萬宗 按年多近倍
美國太空總署的統計顯示，往年原本9月才是巴西亞馬遜林火的高峰期，但單計今年8月已有約6.6萬宗，接近去年同期的兩倍，也逼近去年9月的約7萬宗。查茲頓直言，今年不是特別乾旱的年份，不能以這理由解釋林火數量暴增。
亞馬遜雨林在全球生態系統上有重要一席，它不但吸收大氣層折射回地球表面的熱力，還會吸收二氧化碳，同時製造兩成地球的氧氣。隨着大片雨林葬身火海，上述功能將受重創，研究顯示或需逾一個世紀才能恢復碳儲存能力。查茲頓說：「樹林可在火後重生，但如果林火每幾年重複一次，又或土地被改變成農業用途，那就做不到了。」
研究亞馬遜雨林的英國利茲大學教授布里嫩（Roel Brienen）稱，現時林木破壞的速度，還令人憂慮生態多樣性的損失。美國保育人士羅索利（Paul Rosolie）亦指，亞馬遜雨林有數以萬計樹木或植物品種，也有數十萬種昆蟲及其他野生動物。