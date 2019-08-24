製全球兩成氧氣 亞馬遜吸碳力恐難復元

林火單月6.6萬宗 按年多近倍

美國太空總署的統計顯示，往年原本9月才是巴西亞馬遜林火的高峰期，但單計今年8月已有約6.6萬宗，接近去年同期的兩倍，也逼近去年9月的約7萬宗。查茲頓直言，今年不是特別乾旱的年份，不能以這理由解釋林火數量暴增。

亞馬遜雨林在全球生態系統上有重要一席，它不但吸收大氣層折射回地球表面的熱力，還會吸收二氧化碳，同時製造兩成地球的氧氣。隨着大片雨林葬身火海，上述功能將受重創，研究顯示或需逾一個世紀才能恢復碳儲存能力。查茲頓說：「樹林可在火後重生，但如果林火每幾年重複一次，又或土地被改變成農業用途，那就做不到了。」

研究亞馬遜雨林的英國利茲大學教授布里嫩（Roel Brienen）稱，現時林木破壞的速度，還令人憂慮生態多樣性的損失。美國保育人士羅索利（Paul Rosolie）亦指，亞馬遜雨林有數以萬計樹木或植物品種，也有數十萬種昆蟲及其他野生動物。

（全國廣播公司/華盛頓郵報）