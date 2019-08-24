火噬「世界之肺」 點燃巴西外交風波 G7急商亞馬遜危機 博索納羅斥殖民者干政

巴西國家太空研究所（INPE）公布的衛星資訊顯示，今年巴西各地多了85%地區陷於火災，大部分是亞馬遜地區。本月以來森林起火點達36,771處，較上月同期大增175%。INPE研究員塞策指出，這些林火基本上是人為。保育人士指摘博索納羅政府須為亞馬遜的狀况負責，指對方鼓勵伐木業和農業界開闢林地肇禍。

馬克龍周四在Twitter提議G7峰會優先討論亞馬遜問題，他說：「我們的家正在燃燒。不誇張說，亞馬遜——製造兩成氧氣的地球之肺——正在燃燒。這是全球危機，G7成員們，我們這兩日優先討論這緊急狀况吧！」德國總理默克爾的發言人昨日表示，亞馬遜大火的嚴重程度，無論是對巴西還是受影響國家，甚至全球都是令人震驚，情况危急，G7領袖會面時應討論。英國首相辦公室昨日表示，約翰遜對亞馬遜的情况深表關注，會藉G7峰會呼籲保護大自然。

法國愛爾蘭警告拉倒歐洲南美貿協

馬克龍和愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）昨日更警告，它們不會確認早前經20年談判後達成的歐盟與南方共同市場（Mercosur）貿易協議。南方共同市場包括巴西、阿根廷、烏拉圭和巴拉圭。法國總統府昨日補充，各國正研究在G7宣布具體措施應對亞馬遜林火。

由G7介入討論的說法觸怒博索納羅，他在Twitter還擊：「法國總統提議亞馬遜問題交由沒有區內國家參與的G7（峰會）討論，令人想起在21世紀已不合時宜的殖民主義心態。」巴西以至其他拉美國家均非G7成員。博索納羅周三在工業界場合聲稱，或是非政府環保組織在亞馬遜縱火，「因為他們（環保組織）失去金錢了。他們有何意圖？為巴西帶來問題」。他早前聲稱環保組織帶同相機放火從而拍攝片段，但被問到有否證據時，他承認是憑感覺。他周四在記者會上稱，政府正調查亞馬遜林火，首次提到可能涉及農場或牧場工人，但仍指「最大嫌疑來自非政府組織」。

博索納羅稱乏資源救災 質疑捐助國目的

博索納羅又強調，巴西缺乏資源，難以單獨力抗野火，「亞馬遜面積比歐洲還大，如此巨大區域，如何對抗縱火罪行？我們沒有那樣的資源」。但他同時質疑給錢保育亞馬遜雨林的國家，並非為慈善，而是為「干預主權」。德國和挪威本月先後宣布暫停資助巴西的「亞馬遜基金」，並指摘博索納羅政府違反原有協議。該基金原用於保育亞馬遜雨林和維持生物多樣性。

許多名人甚至總統都加入關注亞馬遜林火，例如美國歌星麥當娜、葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）和美國影星里安納度狄卡比奧等都在社交媒體轉載消息，但所貼相片部分屬許多年前，部分實非亞馬遜。例如馬克龍所貼相片是由《國家地理雜誌》前攝影師麥肯泰爾拍攝，但後者2003年已辭世。

（路透社/法新社/BBC/金融時報）