指食水微膠風險低 世衛認需更多研究

研究近年起步 證實影響需時

世衛藉分析目前有關飲用水含有塑膠的報告，指微塑膠可在河流、湖泊、飲用水和樽裝水發現，相信由降雨、污水、工業廢水、垃圾和風帶來。報告指出尺寸大於150微米的微塑膠不容易被人體吸收，會直接排出體外；較細小微塑膠可能會穿過消化道壁及停留體內，但相信它們不會在體內累積至可影響健康的水平；至於小於1微米的微塑膠，目前欠缺足夠證據確認其影響。研究報告說，現有清除水中糞便和化學物質的恰當處理污水措施，可同時清除水中90%的微塑膠。報告不建議定期檢驗水中微塑膠含量，因為資源應用來監察食水細菌及病毒這些已知並更大威脅的風險。

世衛稱，對水中含膠的正式研究近年才開始出現，因此微塑膠對人體影響證據較少；而且相關研究的檢測方法沒統一標準，例如不同研究使用不同的過濾器分析水樣本中的塑膠含量，令結果出現誤差。例如一個研究指每公升水有1000粒微塑膠，另一個研究卻說僅有一粒，分別可能只是兩者使用的過濾器大小有異。

綠色和平促港府加速立法

研究報告作者之一戈登（Bruce Gordon）稱，整體結論是人們不應過分憂慮，指現掌握的資料顯示微塑膠對人體健康的風險低，但不能下定論說水中微膠將來並不構成風險，因此認為最有效的解決方法是停用即用即棄塑膠。

微塑膠對人體的實際影響未明確，但專家擔心微塑膠的化學成分或附着的致病原都可能有害。

香港綠色和平昨表示，認同世衛所指出，有迫切需要進一步更準確地評估微塑膠接觸情况及其對人類健康的潛在影響。綠色和平項目主任鄧敏琳同時指出，香港本地塑膠污染問題嚴重，香港政府針對微塑膠的規管遠落後於他國，應盡早完成規管微膠珠及即棄餐具的立法可行性研究，以及就其他即棄塑膠的規管。

（BBC/衛報）