俄漂浮核電站試航 環團憂冰上切爾諾貝爾

服務近北極地區 稱「不會沉沒」

「羅蒙諾索夫院士」（Akademik Lomonosov）號漂浮核電站的興建工程耗時逾10年，船身長約140米、高30米，設有兩個KLT-40S核反應堆，每小時能提供70兆瓦電力，預計可為10萬戶家庭供電，是美國在1960至1970年代使用的「斯特吉斯」（Sturgis）號後首座漂浮核電站。該船將由西北部的摩爾曼斯克駛往遠東的楚科奇自治區，在北海航道展開5000公里的航行，為當地家庭及採礦業提供能源。

不少環保團體憂慮一旦發生意外，將重演1986年切爾諾貝爾核電站的悲劇。俄國綠色和平指出，漂浮核電站更易受到海盜及自然災害等外部威脅。Rosatom則堅稱其設施「幾乎不會沉沒」，能抵受撞向冰山或7米高海浪的衝擊，而且將由國家近衛軍守衛。當局強調該船符合核電站及船舶的雙重安全標準。

技術擬出口發展國 監管參差惹憂

該公司又表示正與拉丁美洲、非洲及亞洲的潛在買家磋商，例如曾分別與蘇丹及阿根廷討論利用該設施發電及淡化海水，但完成全面測試後才會確認總成本及落實外國合同。國際環保團體Bellona基金的基列耶娃（Anna Kireeva）對此表示憂慮，指部分國家的核輻射安全標準及監管不及俄國，其處理核廢料或應付緊急情况的方式令人關注。

（金融時報/衛報）