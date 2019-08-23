韓停情報分享 日斥誤判 日媒：美日韓同盟現裂痕 中俄朝樂見

日本及韓國2016年締結GSOMIA，兩國據協議直接交換機密國防情報，旨在防範朝鮮威脅，如無反對，協議每年會自動延期一年。惟日韓近期因二戰歷史問題爆發貿易戰，關係緊張，更有消息傳出韓國有意中止GSOMIA報復日本針對韓國的出口限制。美國憂日韓紛爭影響美國在東亞及印太地區的安全合作佈局，曾就協議問題向韓施壓。日韓外長周三（21日）曾就貿易管制措施等議題舉行雙邊會談尋求共識，惟分歧未消。

「獲美理解 三方防務合作非破裂」

韓國青瓦台國家安全保障會議（NSC）昨討論數小時後，國家安保室第一次長金有根表示，本月初日本以安全考慮及對韓國失去信任為由，「在沒有展示出明確理由」下將韓國剔出貿易「白名單」，導致兩國的雙邊安全合作出現重大改變。因此韓方認為維持兩國交換敏感軍事情報的協議並不符合韓國的國家利益，決定不再續簽有關協議。韓國會在周六（24日）協議自動更新限期前循外交渠道通知日本。

防衛省吃驚 日外相召韓大使抗議

韓聯社引述青瓦台官員稱，韓國已向美國表明，如日方拒絕撤回對貿易管制，便「無可避免」要中止GSOMIA，美方理解今次決定，又強調韓美同盟仍舊牢固，美日韓三方的安全合作不會破裂，未來日韓仍將透過美國分享情報。

日本外相河野太郎昨傳召韓國駐日大使南官杓直接提出抗議。日本放送協會（NHK）引述日本防衛省官員稱，對韓方決定感難以置信，認為有必要對韓國基於貿易管制而作出的意外之舉冷靜分析，尋求應對之道。政府消息人士則指出，不論韓國有何動作，日本對於戰時勞工的立場均不會改變，未來美日韓在防務合作上恐有障礙。共同社稱，有海上自衛隊官員對決定感吃驚：「我此前想的是希望與政治對立切割開來，推進安保層面的合作。」

（路透社/韓聯社/NHK）