歐盟研監管人臉識別 防企業警察濫用

目前歐盟設有《一般資料保護規範》（GDPR），禁止蒐集可用於識別不同人的生物識別數據，但過去一直未有監管機構對蒐集人臉數據的公司罰款。直至今年1月，瑞典有學校利用人臉識別系統掃描學生臉容，取代日常的點名工作，最終當地的數據監管部門周三（21日）以違反GDPR為由，對該學校罰款20萬克朗（約16萬港元）。

官員：旨在促進公眾信任

隨着愈來愈多公眾場所設置人臉識別系統，不少地方出現加強監管的呼聲。英國有發展商上周一（12日）承認在倫敦交通樞紐國王十字站暗中使用該技術，引起各界關注侵犯私隱問題，當地資訊監管部門隨即展開調查。英國南威爾斯及倫敦亦有市民及人權組織相繼入稟法院，控告警方使用人臉識別侵犯私隱及人權。英國資訊專員德納姆（Elizabeth Denham）表示，她深切關注警方及安全部門使用人臉識別的情况。

歐盟委員會4月公布人工智能道德指引，即將上任主席一職的馮德萊恩曾表示，將於上任首百日內公布有關人工智能道德的法案。

（金融時報）