歐盟研監管人臉識別 防企業警察濫用

【明報專訊】英國《金融時報》引述消息人士報道，歐盟委員會正研究監管人臉識別技術，以保障公民私隱權及釋除公共監控疑慮。措施包括限制企業及警察等公共機構，在公眾場所對群眾無差別應用該技術，公民亦有權得知機構何時使用其人臉數據等。此舉是歐盟立法監管人工智能（AI）道德的一部分，有關官員表示目前的藍圖仍處於初步階段，目的是促進公眾信任及接受人臉識別技術。
目前歐盟設有《一般資料保護規範》（GDPR），禁止蒐集可用於識別不同人的生物識別數據，但過去一直未有監管機構對蒐集人臉數據的公司罰款。直至今年1月，瑞典有學校利用人臉識別系統掃描學生臉容，取代日常的點名工作，最終當地的數據監管部門周三（21日）以違反GDPR為由，對該學校罰款20萬克朗（約16萬港元）。
官員：旨在促進公眾信任
隨着愈來愈多公眾場所設置人臉識別系統，不少地方出現加強監管的呼聲。英國有發展商上周一（12日）承認在倫敦交通樞紐國王十字站暗中使用該技術，引起各界關注侵犯私隱問題，當地資訊監管部門隨即展開調查。英國南威爾斯及倫敦亦有市民及人權組織相繼入稟法院，控告警方使用人臉識別侵犯私隱及人權。英國資訊專員德納姆（Elizabeth Denham）表示，她深切關注警方及安全部門使用人臉識別的情况。
歐盟委員會4月公布人工智能道德指引，即將上任主席一職的馮德萊恩曾表示，將於上任首百日內公布有關人工智能道德的法案。