象徵意義激勵人心 多地「開花」

3國搞手合作 召集靠電台電視

歷史學界相信「波羅的海之路」最先由「愛沙尼亞人民陣線」提出，部分更認為是其創辦人之一、後來成為首都塔林市長的薩維薩爾（Edgar Savisaar）。佩泰估計構思在7月才初見眉目，但3國民主運動人士立即全力組織，甚至跟地方政府協調路線，又徵召大巴載人。當年沒有互聯網，搞手以固網電話聯繫，並靠電台和電視台召集。佩泰稱，塔林的示威者據稱發起輪流高呼「自由」一詞，並傳到其他兩國，他不肯定執行是否這樣精準，但也不失為另一象徵。

佩泰指「波羅的海之路」另一成功主因，是蘇聯已失去對3國的控制，連地方官員也支持獨立運動，提供後勤協助。莫斯科只剩軍事鎮壓的選項，蘇聯1991年1月曾試圖鎮壓最先公開尋求獨立的立陶宛，13平民被殺，但因惹國際公憤停手，同年3月立陶宛成為首個退出蘇聯的加盟共和國，愛沙尼亞和拉脫維亞則到8月才獨立。

「波羅的海之路」啟發了其他地方的抗爭運動，例如2004年「228百萬人手牽手護台灣」和2013年「加泰羅尼亞獨立之路」等。有香港網民也發起今日效法舉行「香港之路」。愛沙尼亞網媒指，發起者是在當地成立初創公司的香港企業家，她指聽見愛沙尼亞朋友談及1989年事件，才興起想法。佩泰亦知悉「香港之路」，他表示行動若成功，會向世界展示許多港人認真憂慮這地方的未來，並希望其訴求獲聽見。